Каролина Ашион: «Я – украинка с темной кожей и открытой душой»

Телеканал «Прямой» готовится к старту вещания уже 24 августа и начинает представлять своих ведущих. Сегодня на Youtube-канале «Прямого» вышли ролики с Каролиной Ашион. В одном из них Каролина рассказывает о том, что когда-то ей отказали в вакансии ведущей шоу, поскольку ее внешность недостаточно украинская.