ТЕЛЕКРИТИКА

Каролина Ашион: «Я – украинка с темной кожей и открытой душой»

Дуся
Телеканал «Прямой» готовится к старту вещания уже 24 августа и начинает представлять своих ведущих. Сегодня на Youtube-канале «Прямого» вышли ролики с Каролиной Ашион. В одном из них Каролина рассказывает о том, что когда-то ей отказали в вакансии ведущей шоу, поскольку ее внешность недостаточно украинская.
«Я – украинка с темной кожей, открытой душой и любовью к своей прекрасной стране», – говорит Ашион.

К слову, Каролина впервые предстанет перед телезрителем как ведущая информационного вещания в прямом эфире.

Заглавное фото: facebook.com/karolina.ashion

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