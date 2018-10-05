Карди Би молилась за мужа и в итоге получила дорогой подарок

Оказалось, что «недуг» супруга (по легенде он упал в обморок) был не более, чем поводом, чтобы усилить эмоции артистки от подарка. Сюрприз стоимостью в $200 тыс. приурочен к 26-му дню рождения Карди.

Напомним, в апреле этого года пара объявила, что ждет первенца. Позднее Карди призналась, что в сентябре 2017-го они с Оффсетом тайно поженились, так что ребенок не будет рожден вне брака.

Фото: YouTube