Капитан мадридского «Реала» во время матча отошел в туалет перезарядиться

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на 84-й минуте матча с баскским «Эйбаром» 10 марта неожиданно покинул поле, объяснив это тем, что природа зовет.
Как заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедина Зидана, футболист отходил в туалет.
«Рамос немного обделался», — сказал Зидана журналистам. Футболист отсутствовал на поле около пяти минут, однако потом вновь вернулся в игру. Правилами это не запрещено, однако чаще игроки уходят во время матча из-за полученных травм.
La 'urgencia' de Sergio Ramos. pic.twitter.com/Gz7mFXAJSM— La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 10 марта 2018 г.
Сам Рамос отреагировал на ситуацию ироническим твитом.
«Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядился. Забили гол», — написал футболист.
Фото: giphy.com