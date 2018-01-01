Капитан мадридского «Реала» во время матча отошел в туалет перезарядиться

Как заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедина Зидана, футболист отходил в туалет.

«Рамос немного обделался», — сказал Зидана журналистам. Футболист отсутствовал на поле около пяти минут, однако потом вновь вернулся в игру. Правилами это не запрещено, однако чаще игроки уходят во время матча из-за полученных травм.