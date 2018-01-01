ТЕЛЕКРИТИКА

Капитан мадридского «Реала» во время матча отошел в туалет перезарядиться

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на 84-й минуте матча с баскским «Эйбаром» 10 марта неожиданно покинул поле, объяснив это тем, что природа зовет.


Как заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Реала» Зинедина Зидана, футболист отходил в туалет.

«Рамос немного обделался», — сказал Зидана журналистам. Футболист отсутствовал на поле около пяти минут, однако потом вновь вернулся в игру. Правилами это не запрещено, однако чаще игроки уходят во время матча из-за полученных травм.

Сам Рамос отреагировал на ситуацию ироническим твитом.

«Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядился. Забили гол», — написал футболист.

Фото: giphy.com

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