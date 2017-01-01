Капитан Джек Драчун: Джонни Деппа обвинили в избиении

Как утверждается в исковом заявлении, поданном 6 июля, инцидент имел место в апреле 2017 года, Брукс в то время работал специалистом по подбору мест для съемок. Депп якобы ударил его дважды в грудную клетку и оскорбил. Это произошло после того, как Брукс допустил некое критическое замечание о сцене, в которой снимались друзья актера.

Как следует из иска, Грегг Брукс вынужден был обратиться в полицию. Он добивается от Деппа выплаты компенсации, размер которой не уточняется.

В последнее время дела у актера идут из рук вон плохо. Из-за своей недальновидности и доверчивости Джонни Депп потерял большую часть своего состояния и ведет судебную тяжбу с бывшими менеджерами.