Канал Disney покажет мультфильм о семье лесбиянок

По сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, которое спровоцировал игрушечный динозавр, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. И Дотти рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.

«Доктор Плюшева» – мультсериал о шестилетней девочке Дотти, которая хочет стать врачом, как и ее мама. Когда она надевает свой стетоскоп, куклы и мягкие игрушки оживают – и она начинает с ними общаться и лечить их.

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