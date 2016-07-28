Канал Disney покажет мультфильм о семье лесбиянок

На канале Disney Channel в YouTube опубликовали фрагмент нового эпизода детского сериала «Доктор Плюшева» (Doc McStuffins). Все бы ничего, но героями новой серии мультфильма стали родители-лесбиянки разных рас.
По сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, которое спровоцировал игрушечный динозавр, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. И Дотти рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.
«Доктор Плюшева» – мультсериал о шестилетней девочке Дотти, которая хочет стать врачом, как и ее мама. Когда она надевает свой стетоскоп, куклы и мягкие игрушки оживают – и она начинает с ними общаться и лечить их.
Заглавное фото: youtube.com