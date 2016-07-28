ТЕЛЕКРИТИКА

Канал Disney покажет мультфильм о семье лесбиянок

Дуся

На канале Disney Channel  в YouTube  опубликовали фрагмент нового эпизода детского сериала «Доктор Плюшева» (Doc McStuffins). Все бы ничего, но героями новой серии мультфильма стали родители-лесбиянки разных рас.

По сюжету серии, однополые родители вместе с двумя маленькими детьми, желая укрыться от землетрясения, которое спровоцировал игрушечный динозавр, обращаются к главной героине по имени Дотти с просьбой помочь им собрать тревожный чемоданчик. И Дотти рассказывает, что необходимо иметь в таком наборе, чтобы защититься от землетрясения.

«Доктор Плюшева» – мультсериал о шестилетней девочке Дотти, которая хочет стать врачом, как и ее мама. Когда она надевает свой стетоскоп, куклы и мягкие игрушки оживают – и она начинает с ними общаться и лечить их.

Заглавное фото: youtube.com

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