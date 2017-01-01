Канадская порноактриса покончила с собой из-за травли в интернете

СМИ сообщают о самоубийстве 23-летняей порноактрисы Огаст Эймс (August Ames) родом из Канады. Девушка умерла в своtм доме в Калифорнии. Информацию об этом подтвердили ее муж, коллеги по работе и компания Brazzers.

По словам мужа и продюсера 23-летней порноактрисы Кевина Мура, Огаст скончалась во вторник утром. Полиция заявила о ненасильственной смерти Эймс и пообещала, что результаты экспертизы появятся в ближайшее время.

Представители порностудии Brazzers, сотрудничавшей с актрисой, сообщили в Twitter, что в связи со смертью Огаст Эймс, они решили отложить выпуск запланированной сцены с участием Огаст Эймс.

Соболезнования выразили и коллеги по съемочной площадке. Порноактер Дэнни Маунтин (Danny Mountain) отметил, что Эймс «была потрясающей девушкой как внутри, так и снаружи».

Как заметили многие СМИ, Огаст Эймс могла совершить самоубийство из-за травли, которая развернулась в интернете в последние дни. За два дня до смерти актрису обвинили в гомофобии за отказ сниматься с партнером, который до этого работал в гей-порно.

«Это НЕ гомофобия, - написала она в твиттере. - Большинство девушек не снимаются с мужчинами, которые участвуют в гей-порно из соображений безопасности. По крайней мере, со мной так. Я не рискую своим телом».

В последние несколько дней ей поступили сотни твитов с оскорблениями за «гомофобные высказывания», в том числе от коллег по порноиндустрии. Эймс принесла извинения, но добавила, что вправе сама решать, с кем сниматься. В последнем твите порноактриса послала всех к черту.

По другой версии, девушка покончила с собой на фоне депрессии.