Каменских презентовала песню на итальянской радиостанции

“Меня переполняют особенные эмоции! Я прямо из своего офиса даю интервью для радиостанции, которую я слушала все свое детство. Я рассказываю о счастливом времени в Италии, рассказываю о родной Украине! Это невероятная гордость, что я представляю украиноязычную песню на ведущей европейской радиостанции и ее теперь знают по всему миру!" - написала под видео Каменских.

Напомним, в последнее время поп-дива привлекает внимание поклонников не только творчеством, но и деликатными фотографиями в соцсетях, которые вызывают неподдельный интерес даже у женатых звезд украинского шоу-бизнеса.

Фото: кадр из YouTube