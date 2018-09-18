ТЕЛЕКРИТИКА

Каменских презентовала песню на итальянской радиостанции

Дуся

Украиноязычный хит "Тримай" певицы, взявшей себе псевдоним NK, прозвучал на итальянской радиостанции RAI Radio. Артистка в прямом эфире пообщалась с радиоведущими на итальянском языке.


На видео, опубликованном в Instagram, певица достаточно свободно общается с радиоведущими из Италии. Поклонники или люди, знакомые с биографией Насти Каменских, в курсе, что будучи ребенком она провела несколько лет в Неаполе, поэтому итальянским владеет на хорошем уровне.

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“Меня переполняют особенные эмоции! Я прямо из своего офиса даю интервью для радиостанции, которую я слушала все свое детство. Я рассказываю о счастливом времени в Италии, рассказываю о родной Украине! Это невероятная гордость, что я представляю украиноязычную песню на ведущей европейской радиостанции и ее теперь знают по всему миру!" - написала под видео Каменских.

Напомним, в последнее время поп-дива привлекает внимание поклонников не только творчеством, но и деликатными фотографиями в соцсетях, которые вызывают неподдельный интерес даже у женатых звезд украинского шоу-бизнеса.

Фото: кадр из YouTube

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