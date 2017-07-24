Камалии брошен вызов от шоу «Танці з зірками»

Продолжается эстафета телеканала «1+1», благодаря которой станет известно, кто примет участие в обновленном проекте «Танці з зірками».
Психолог Наталья Холоденко приняла #танціззіркамиchallenge от актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева и рассказала, что имеет серьезные намерения относительно участия в проекте:
«Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Ахтема Сеитаблаева, – говорит Холоденко. – Признаюсь, что никогда не танцевала, но попробую свои силы на главном паркете страны. Мне кажется, что это самое сумасшедшее решение в моей жизни, но я надеюсь на вашу поддержку».
Наталья Холоденко бросила вызов певице Камалии, но примет ли #танціззіркамиchallenge артистка, станет известно совсем скоро.
Напомню, в шоу свои силы попробуют ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров, ведущий Александр Скичко, певица Надя Дорофеева, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев и психолог Наталья Холоденко. Одним из членов жюри станет всемирно известная балерина Екатерина Кухар, а вот выйдут ли на паркет как пара популярная певица Наталья Могилевская и известный танцовщик Влад Яма – до сих пор является тайной. Неизменным ведущим «Танців з зірками» останется Юрий Горбунов.
Заглавное фото: facebook.com
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