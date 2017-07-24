Камалии брошен вызов от шоу «Танці з зірками»

Продолжается эстафета телеканала «1+1», благодаря которой станет известно, кто примет участие в обновленном проекте «Танці з зірками».

Психолог Наталья Холоденко приняла #танціззіркамиchallenge от актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева и рассказала, что имеет серьезные намерения относительно участия в проекте:

«Я принимаю #танціззіркамиchallenge от Ахтема Сеитаблаева, – говорит Холоденко. – Признаюсь, что никогда не танцевала, но попробую свои силы на главном паркете страны. Мне кажется, что это самое сумасшедшее решение в моей жизни, но я надеюсь на вашу поддержку».