ТЕЛЕКРИТИКА

Какой там Зеленский, Вакарчук или Бобул: Kyivstoner собрался стать мэром столицы (18+)

Дуся

На этих выходных, когда тысячи киевлян и гостей столицы выбежали на Wizz Air Kyiv City Marathon, среди спортивных тел выделялся один бегун. Он брал интервью у участников марафона, делал забег под овации зрителей и лежал на асфальте посреди улицы Крещатик. Что это было? Оказывается, блогер и шоумен, известный под ником Kyivstoner, собрался занять кресло мера.


«Что такое настоящий кандидат от народа?» – спрашивает у своих подписчиков в Instagram Kyivstoner и выкладывает 6 октября свой первый политический ролик-пародию на предвыборную рекламу, которая сейчас переполняет телеэкраны.

Публикация от #lowkeyfamous (@kyivstoner)

Баллотироваться в мэры Киева Kyivstoner планирует под ником «Игнат». К слову, у «Игнат – наш кандидат» уже появилась первая предвыборная программа, которая состоит из нескольких пунктов: круглосуточная работа транспорта, метро до 4:20, обновленный автопарк такси и все лучшее – молодежи.

Фото из Instagram Kyivstonerа

Идея отправить Kyivstoner в мэры понравилась еще одному блогеру  Алексею Дурневу. К уже существующей программе Леша  предложил  Kyivstonerу платить всем красивым девушкам по 500 евро от государства. На какие цели – Дурнев не уточнил. 

Также подписчики будущего кандидата в мэры предложили Kyivstoner усовершенствовать свой слоган:

«Игнат – наш кандидат: мусорам не рад, не одобрит гей парад, рекомендует легкий снаряд – в бланте заряд!» – продолжил юзер под ником mikhailo_vasilchenko.

Конечно, как и полагается будущему кандидату в мэры, Kyivstoner вышел в народ и… побежал.

Публикация от #lowkeyfamous (@kyivstoner)

Во время пробежки Kyivstoner обещал киевлянам хорошие дороги и всех благ. А вот на самом ли деле Игнат появится в предвыборных бюллетенях в 2020 году, думаю, не знает даже сам Игнат.

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