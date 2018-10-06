Какой там Зеленский, Вакарчук или Бобул: Kyivstoner собрался стать мэром столицы (18+)

Идея отправить Kyivstoner в мэры понравилась еще одному блогеру Алексею Дурневу. К уже существующей программе Леша предложил Kyivstonerу платить всем красивым девушкам по 500 евро от государства. На какие цели – Дурнев не уточнил.

Также подписчики будущего кандидата в мэры предложили Kyivstoner усовершенствовать свой слоган:

«Игнат – наш кандидат: мусорам не рад, не одобрит гей парад, рекомендует легкий снаряд – в бланте заряд!» – продолжил юзер под ником mikhailo_vasilchenko.

Конечно, как и полагается будущему кандидату в мэры, Kyivstoner вышел в народ и… побежал.