ТЕЛЕКРИТИКА

Какой на вкус этот «О»?

Проверь, насколько хорошо ты знаешь секс-икону украинской поп-сцены Олега Винника

Дуся

Лишь от одного упоминания об Олеге Виннике мурашки бегут по коже, холодеют руки, а в голове начинают играть знакомые строки: «Зорі прозорі вгорі, вам спиться чи не спиться?» Сегодня исполнителю этой песни, феномену поп-сцены и, бесспорно, одному из самых красивых украинских мужчин исполнилось 45 лет.


Пропустить такой юбилей, согласитесь, невозможно. Поэтому от всей души поздравляю Олега с праздником и желаю с таким же задором продолжать радовать своих фанатов. В честь 45-летия певца я подготовила уникальный тест для верных поклонников и заядлых хейтеров Олега Винника – девять фактов об украинской звезде, которые должен знать каждый.

Не стесняйся и проверь, насколько глубоко ты знаешь украинского секс-символа.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Дуся

Журнал Гвинет Пэлтроу об антинаучной околесице решили прикрыть

Популярное на Телекритике



Бизнес

Оксана Петришин: «Прошло 15 лет, а украинцам все нравится сериал «Друзья»

Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Общество

Телеэтика: немного о свободе выражения взглядов

Дуся

Юрко Юрченко пообещал съездить по лицу Дмитрию Шурову