ТЕЛЕКРИТИКА

«Какое-то недоразумение»: развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал достоянием общественности

Дуся

Артистка подала исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества.


Евгений Петросян в свою очередь заявил, что не в курсе имущественных претензий жены и впервые об этом слышит.

«Я ничего подобного не слышал, – говорит он. – Это, видимо, какое-то недоразумение».

_

_

Народный артист сообщил, что это решение принималось не по рабочим соображениям. Он также призвал общественность не вмешиваться в личные дела, которые никак не касаются профессиональной деятельности.

«Давайте без комментариев, – ответил юморист журналистам. – Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев».

Елена Степаненко вовсе отказалась комментировать ситуацию, сославшись на репетицию.

В течение последних лет СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко, однако официального подтверждения этой информации не было. В 2015 году Петросян называл разговоры о разводе «идиотскими слухами».

Артисты прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись 72-летний Петросян и 65-летняя Степаненко не объявляли.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Дуся

Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику

Популярное на Телекритике



Дуся

Семейная жизнь Ани Лорак дала трещину

Бизнес

Леся Никитюк и еще 50 блондинок ополчились на знаменитых украинцев

Образование

«Мы – продавцы историй»: мастер-класс от Любомира Левицкого

Дуся

Ведущая «Нового канала» приняла участие в танцевальном флешмобе, но нарвалась на критику