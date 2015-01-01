«Какое-то недоразумение»: развод юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал достоянием общественности

Артистка подала исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества.
Евгений Петросян в свою очередь заявил, что не в курсе имущественных претензий жены и впервые об этом слышит.
«Я ничего подобного не слышал, – говорит он. – Это, видимо, какое-то недоразумение».
Народный артист сообщил, что это решение принималось не по рабочим соображениям. Он также призвал общественность не вмешиваться в личные дела, которые никак не касаются профессиональной деятельности.
«Давайте без комментариев, – ответил юморист журналистам. – Какая вам разница, что у меня происходит? Без комментариев».
Елена Степаненко вовсе отказалась комментировать ситуацию, сославшись на репетицию.
В течение последних лет СМИ неоднократно писали о разводе Петросяна и Степаненко, однако официального подтверждения этой информации не было. В 2015 году Петросян называл разговоры о разводе «идиотскими слухами».
Артисты прожили в браке более 30 лет. Официально о намерении развестись 72-летний Петросян и 65-летняя Степаненко не объявляли.