Какие знаменитости умрут в 2018 году

Сайт The DeathList, который специализируется на предсказании смертей знаменитостей, предоставил список тех, кто, предположительно, покинет наш бренный мир в 2018 году. Этот список еще известен тем, что в него никто не хочет попасть.

У The DeathList есть два правила:

1. Кандидаты должны быть достаточно знамениты, чтобы их смерть была замечена СМИ.

2. Каждый год из списка предыдущего года могут повторяться только «25 кандидатов».

В 2017 году сайт верно предсказал смерть 17 знаменитостей, среди которых основатель Playboy Хью Хефнер, комик Джерри Льюис, король Румынии Михай I и миллиардер Дэвид Рокфеллер-старший.

В 2016 году The DeathList правильно предсказал 12 смертей: Дэвид Боуи, Мохаммед Али, Виктория Вуд, Алан Рикман, сэр Терри Воган, Ронни Корбетт, Принс, Джордж Майкл, Кэрри Фишер, Кэролайн Аерн, Джин Уайлдер.

В этом году в список 50 имен вошли: актер Кирк Дуглас (102 года), муж королевы Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик Джон Маккейн (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), экс-президент США Джимми Картер (94 года), диктатор Роберт Мугабе (94 года), экс-президент США Джордж Буш-старший (93 года), певец Шарль Азнавур (94 года), бывший Папа Римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), ученый Стивен Хокинг (76 лет) и музыкант The Rolling Stones Ронни Вуд (71 год).

Пока счет смертям не открыт и на сайте у цифры 50 красуется большой ноль, конечно, очень хочется, чтобы так все и оставалось.

Сайт The DeathList существует с 1987 года, каждый год он публикует списки знаменитостей, мировых лидеров и членов королевских семей, которые, скорее всего, умрут в течение года.

С остальными кандидатами из этого списка можно ознакомиться по ссылке: https://deathlist.net