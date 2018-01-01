Какие там каникулы: съемки второго сезона «Школы» в полном разгаре

10 июля в очереди у столичного клуба Atlas можно было увидеть юношей и девушек, которые сами в состоянии собрать полный клуб или даже полный торговый центр фанатов. Все верно: это продолжаются съемки второго сезона мегапопулярного сериала о подростках «Школа», где мы не только увидим новых героев, но и услышим истории по мотивам реальных событий.
В пасмурный полдень вторника людей на улице немного, даже возле посольства Хорватии никто не митингует в поддержку злополучного Огнена Вукоевича. Зато у соседствующего с ним клуба Дуся Катасонова обнаружила полный аншлаг: ассистенты оперативно развесили постеры с рекламой концерта группы «Антитiла» и выстроили массовку. Девочка лет 12 просит маму остановиться и высматривает любимых героев издалека. Пожилая женщина, завидев у съемочной группы микрофоны, чинно поднимает свою гремящую тележку и беззвучно проносит ее мимо площадки.
Никто из подростков, получивших свои пять минут славы, не смущается присутствием в толпе ровесников-звезд (например, напевающей вокализ Анны Тринчер), поэтому дубль сразу же удается.
Похоже, среди актеров «Школы» нет равнодушных к музыке, потому что в стороне от площадки мне удается отвлечь от наушников Александра Петренко (Павел). По его словам, ко второму сезону герои успели подрасти. «Все-таки одиннадцатый класс, и он [Паша] уже более серьезно думает о своем будущем, более серьезно занимается подготовкой к поступлению», – говорит актер. Также он объясняет, что из-за плотного графика съемок единственные культурные мероприятия, на которых ему самому удается «зажечь», это те, которые ребята посещают по работе.
Вступительные экзамены маячат не только перед экранными героями, но и перед исполнителями ролей. «За рамками проекта я на данный момент готовлюсь к поступлению в Карпенко-Карого, – делится планами Богдан Осадчук. – Конечно, можем иногда куда-то выбраться, развеяться – с той же компанией из «Школы», – но такое бывает редко». Елизавета Василенко (Лола) признается: «Походы в клубы, знаете, я переросла уже. Вот музыкальные фестивали – другое дело, это круто. Недавно был Atlas Weekend, мы посетили его и даже участвовали в нем». Лиза признается, что хотела услышать хедлайнера Мартина Гаррикса, но не успела.
Но по поводу встреч с поклонниками «школьники» отвечают: это приносит им удовольствие и не отнимает особых усилий. «Усталость есть, но она приятная», – говорит Карина Чернявская (Ася). Что ж, если бы все медиазвезды так зрело и ответственно подходили бы к своей профессии, мир стал бы гораздо более приятным местом, правда, я при этом осталась бы без работы.
К счастью, кино и телевидение для актеров «Школы» – это не только работа, но и развлечение, на которое иногда удается найти время. «Мне нравятся фильмы, где фигурирует петля времени, – рассказывает Лиза. – Такие, где герою нужно с чем-то разобраться или что-то изменить в жизни, чтобы выбраться. Например, «Матрица времени», где девушка не может проживать свою жизнь дальше, пока не исправит свои отношения с другой девушкой». Из сериалов Лиза предпочитает те, что затрагивают социальные проблемы – ей близки «Черное зеркало» и «13 причин почему». (При этом девушки уверяют, что сами не сталкивались с жестокими проявлениями «культуры ненависти» в интернете. «Конечно, хейтеры будут всегда, но черный пиар – это тоже пиар; тебя ненавидят, но за тобой следят», – пожимает плечами Лиза, число подписчиков которой в Instagram уже перевалило за 430 тысяч.)
А вот Богдану явно ближе артхаус. «Я больше всего люблю смотреть короткометражки, где можно найти больше смысла, – говорит он. – Из фильмов – комедии, когда в компании друзей, а когда сам – более глубокие, над которыми можно задуматься, поиграться с сюжетом, концовкой, тот же “Остров проклятых”».
По словам руководителя жанрового направления «1+1 Продакшн» Ксении Черной, бюджет сериала остался на прежнем уровне: «Сейчас экономическая ситуация такова, что мы не можем позволить себе снимать какие-то супердорогие проекты».
Впрочем, зрители прекрасно понимают, что главный капитал «Школы» – это сами экранные школьники. «Иногда наши ребята рассказывают какие-то свои, личные истории, и мы вписываем их во второй сезон, – говорит Ксения Черная. – Потому что они выросли за этот год, они молодцы и трудяжки, у них в жизни было много всего. И это круто, когда они играют то, что им близко, когда это то, что болит у тебя».
Что ж, в таком случае ждем осени и обещаем сильно не сплетничать.
Заглавное фото: Ната Боровик