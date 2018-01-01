Какие там каникулы: съемки второго сезона «Школы» в полном разгаре

К счастью, кино и телевидение для актеров «Школы» – это не только работа, но и развлечение, на которое иногда удается найти время. «Мне нравятся фильмы, где фигурирует петля времени, – рассказывает Лиза. – Такие, где герою нужно с чем-то разобраться или что-то изменить в жизни, чтобы выбраться. Например, «Матрица времени», где девушка не может проживать свою жизнь дальше, пока не исправит свои отношения с другой девушкой». Из сериалов Лиза предпочитает те, что затрагивают социальные проблемы – ей близки «Черное зеркало» и «13 причин почему». (При этом девушки уверяют, что сами не сталкивались с жестокими проявлениями «культуры ненависти» в интернете. «Конечно, хейтеры будут всегда, но черный пиар – это тоже пиар; тебя ненавидят, но за тобой следят», – пожимает плечами Лиза, число подписчиков которой в Instagram уже перевалило за 430 тысяч.)