Какие сериалы смотрят медийщики

Анатолий Анатолич,
Я очень люблю сериал «Бесстыжие», именно американскую версию. Осенью выходит седьмой сезон, который я очень жду. Кроме того, мне еще очень нравится «Большая маленькая ложь». Я был в Калифорнии, в Монтерее, а действие сериала происходит в том же городе. Когда вернулся в Украину, то был приятно удивлен, ведь я снова наблюдал те же места и пейзажи.
Даша Коломиец как-то посоветовала на своей страничке сериал «Это мы», где одна из историй – жизнь толстой женщины и ее брата-актера. Она написала, что плачет на каждой серии. Я решил его посмотреть и не пожалел.
Еще мне очень нравится сериал «Диета из Санта-Клариты» – о семье риелторов, в которой жена главного героя превращается взомби. Дрю Бэрримор играет одну изглавных ролей, иона очень жестко и в тоже время очень смешно поедает трупы.
Обычно я смотрю сериалы в дубляже, но «Как я встретил вашу маму» знаю буквально наизусть и смотрю его в оригинале. Это вообще один из моих любимых сериалов, он помогает мне перезагрузиться, я постоянно к нему возвращаюсь и пересматриваю. И, пожалуй, топовый сериал для меня – это «Доктор Хаус».
«Игру престолов» я так и не досмотрел, не заходит. Начинал еще «Мир Дикого Запада», но тоже бросил. Многие хвалят его концовку, поэтому я думаю, что вернусь к нему позже. Еще не зашел сериал по Стивену Кингу (которого я очень люблю).
Валерий Калныш,
В силу своего профессионального интереса это, конечно, сериалы о журналистах и политике. Пророком считаю Аарона Соркина и его «Западное крыло» и «Отдел новостей». При откровенно слабой линии личных отношений он просто идеально передает политическую и журналистскую «кухню». Идеализирует, конечно, но это простительно. Из последних на меня колоссальное впечатление произвел сериал «Создавая убийцу». Удивительная история о том, как ошибочно осужденного парня, который отсидел 18 лет, после выхода посадили за новое, также несовершенное им преступление. Съемки фильма шли десять лет! Эстетическое удовольствие я получил от «Патриота» и «Молодого Папы».
Начинал я смотреть «Игру престолов», кажется, раза четыре. В последний раз просмотрел даже два сезона. Или три. И бросил. Не могу понять, что в нем увидела эта тьма фанатов? Как по мне, онпереоценен. Неединожды слышал отом, что он является чуть ли не политическим пособием с постоянными интригами. Серьезно? Он и близко не стоит по степени подковерности, интриганства и предательства к украинской власти. В общем, не оценил я его.
Бросил смотреть еще несколько сериалов, названий которых и не вспомню. Второй сезон «Фарго» не зашел. Скучная история и актерский состав не понравился. Та же история «Под куполом» – слишком затянули сюжет. «Лучше звоните Соулу» – вроде все нормально, но как-то не пошло. На всякий случай скажу, что даже не начинал смотреть всю массу сериалов о зомби – это уж совсем бред.
Если бы я снимал сериал, то, наверное, снял бы что-то о власти. Не шутливо-назидательную комедию в духе «Слуги народа», а серьезное, по типу датского Borgen. Это если говорить о художественных. Но я занялся бы (и даже была такая мысль, до просмотра «Создавая убийцу») документальными сериалами – реальность гораздо интереснее вымысла.
Сергей Дидковский,
Первое место у «Твин Пикса», у всех сезонов, потому что Дэвид Линч – потрясающий тролль, сюрреалист и стилист. Вызывает уважение, в том числе своим отказом от мейнстрима. Казалось, что он сделает новый сезон в согласии с современными трендами и тенденциями, сделает его таким, чтобы поклонник популярного сериала возрадовался и находился в зоне комфорта. Однако уже в первой серии Линч отрезал бытового зрителя и дал понять, что он снимает так, как ему самому удобно и комфортно. Первое место с Линчем у меня делит мультсериал Family Guy, который для меня является образцом юмора без границ. Но при этом юмора тонкого, с большой долей уместной сатиры на окружающую действительность и непременно хорошим сюжетным завершением в каждой серии. В некоторой степени Family Guy учит нас отказу от лицемерия.
Начинал и бросал смотреть все сериалы, которые нахваливают в Facebook. Линчем восхищаются в меньшей степени, нежели, например, «Игрой престолов» или «Карточным домиком». Кстати, второй сериал я как раз бросил смотреть на второй серии, возможно, зря, но он совершенно меня не зацепил. Несомненно, игра актеров и качество картинки на высоте. Однако мне он показался набором штампов и клише с лейтмотивом «политика – грязное дело».
Мне не хватает фильмов в духе классики голливудского кино («Лицо со шрамом», «Касабланка», «Крестный отец»), в которых драматургия стоит выше технологических эффектов и нет ставки на очевидные сюжетные «заманухи» (секс, брутальность и прочие символы внимания к фильму).
Если бы я снимал сериал, то это был бы триллер в смеси с черной комедией о Киеве.
Тетяна Микитенко,
Мій улюблений серіал всіх часів – «Коломбо». Це емоційна прив’язка з дитинства, дуже любила дивитися його з батьками у вихідний день. Крім того, завжди було радісно, що гострий розум перемагає низькі мотивації. У Коломбо було чого повчитися тоді, коли я там мало знала про людську психологію, люблю його й дотепер.
Останнім часом люблю дивитися документалки, це без прив’язки до серіалів, зате зникає враження, ніби ти просто викидаєш час у прірву. До того ж на це мене надихнув все ж серіал «Documentary Now!». Прекрасний. А взагалі, якщо повернутися до розжиження мізків, надаю перевагу серіалам з детективною чи психологічною складовою. Чомусь типу «Криміналісти: мислити як злочинець». Один епізод – одна історія. Зручно в наш шалений, переповнений інформацією час, бо не треба тримати в голові весь пласт того, що трапилося за всі сезони.
Я кидала дивитись гігантську кількість, тому що частину серіалів дивлюся як супровід до іншої діяльності, вони для мене – як щось типу радіо (коли готуєш, наприклад, чи робиш якусь механічну роботу, в якій руки зайняті, а мізки вільні). Кидаю, якщо історія не чіпляє, сюжет не цікавий, актори не переконливі, просто не моє. Наприклад, комедійні серіали мені не заходять, хоча кылька серій для того, щоб знову в цьому переконатися, я можу подивитися.
Життя зараз таке, що ніякий серіал його не затьмарить. Верховна Рада нам такий «Картковий будиночок» пропонує, місцями більш вражаючий за серіальний прототип. Я рідко вмикаю телевізор, але зараз такі інформаційні канали, що скидається на те, ніби це такий дуже саркастичний серіал-пародія на те, як не треба робити медіа. А якщо серйозно, то хотілося б більше історичних серіалів про нас, українців, саме про наше минуле. Причому навіть не ігрових, а документальних.
Юрий Горбунов,
У меня, к сожалению, очень мало времени на просмотр. Я разделяю сериалы на эстетические и одухотворенные. Из отечественных нравится сериал «Нюхач». Сериалами высшего пилотажа считаю Queen («Куин»), «Мажор» (Rich Kid), «Молодой Папа» (The Young Pope). Считаю, что «Молодого Папу» нужно посмотреть каждому.
Сериал, который я не осилил и бросил смотреть – «Форс-мажоры» (Suits). Несмотря на то что роли отлично расписаны, он превосходно смонтирован, за переживаниями персонажей следить неинтересно. Очень трудно заходит «Игра престолов», вполне возможно, что из-за насилия, которого в нашей стране и так много.
Тема, которая, как мне кажется, недостаточно раскрыта, это тема подростков. Тема секса, отношений подрастающих детей с семьей и миром. Яркий пример – сериал «2,5 человека». Это очень смешно.
Если бы я снимал сериал, то это однозначно была бы комедия о человеческих отношениях, переживаниях обычных людей. И такой сериал я обязательно сниму.
Сергей Иванов,
К сожалению, нет возможности следить за новинками, к тому же я люблю законченные сериалы – чтобы сесть и посмотреть все серии запоем, а не ждать неделями и месяцами выхода новой. Из того, что мне нравится, это «Карточный домик», хотя он и достаточно клиширован. Люблю «Ходячих мертвецов», но перестал за ним следить. Также нравится «Сыны анархии». Ну и, конечно же, важным для себя считаю первый сезон «Настоящего детектива». А мой самый любимый сериал – «Во все тяжкие». Ситкомы у меня идут отдельным списком: «Книжная лавка Блэка», «Айтишники», «Полет конкордов». Мне нравятся британские сериалы тем, что они не размазывают одну историю на кучу сезонов.
Из того, что бросал, это «Мир Дикого Запада», «Игра престолов». Вообще не люблю фэнтези. Еще не перевариваю сериалы и фильмы о Шерлоке Холмсе (с Бенедиктом Камбербэтчем), сериал «Элементарно» и совковую экранизацию тоже, хотя она и считается британцами каноничной. Лучший сериал о Шерлоке Холмсе – это книга.
В середине 2000-х сериалы превратились в самостоятельный вид киноискусства, а сейчас их количество превышает своих «смотрителей». Обычный человек просто не успевает все посмотреть и за всем уследить.
Если бы я снимал сериал, то он был бы о моей жизни. Поверьте, она у меня ох*ительная и местами очень смешная.
Валерия Чачибая,
Тема мне не особенно интересна. Я смотрю сериалы, только когда у меня грипп, отпуск или каникулы у «Студии Аристократов». Редко, в общем. Из последних сериалов, которые меня захватили, выделю «Большую маленькую ложь» и «Любовников».
Любимыми сериалами являются «Клиент всегда мертв» и, конечно же, «Сестра Джеки».
Бросила смотреть «Игру престолов» – садизм, насилие и герои не вдохновляют.
Не хватает продолжения сериала «Такова жизнь».
Ольга Сушко,
Мне комментировать нечего. Сериалы не смотрю.
Коллаж: Назар Шешуряк