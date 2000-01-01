Какие сериалы смотрят медийщики

Я очень люблю сериал «Бесстыжие», именно американскую версию. Осенью выходит седьмой сезон, который я очень жду. Кроме того, мне еще очень нравится «Большая маленькая ложь». Я был в Калифорнии, в Монтерее, а действие сериала происходит в том же городе. Когда вернулся в Украину, то был приятно удивлен, ведь я снова наблюдал те же места и пейзажи.

Даша Коломиец как-то посоветовала на своей страничке сериал «Это мы», где одна из историй – жизнь толстой женщины и ее брата-актера. Она написала, что плачет на каждой серии. Я решил его посмотреть и не пожалел.

Еще мне очень нравится сериал «Диета из Санта-Клариты» – о семье риелторов, в которой жена главного героя превращается взомби. Дрю Бэрримор играет одну изглавных ролей, иона очень жестко и в тоже время очень смешно поедает трупы.

Обычно я смотрю сериалы в дубляже, но «Как я встретил вашу маму» знаю буквально наизусть и смотрю его в оригинале. Это вообще один из моих любимых сериалов, он помогает мне перезагрузиться, я постоянно к нему возвращаюсь и пересматриваю. И, пожалуй, топовый сериал для меня – это «Доктор Хаус».

«Игру престолов» я так и не досмотрел, не заходит. Начинал еще «Мир Дикого Запада», но тоже бросил. Многие хвалят его концовку, поэтому я думаю, что вернусь к нему позже. Еще не зашел сериал по Стивену Кингу (которого я очень люблю).