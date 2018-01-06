ТЕЛЕКРИТИКА

Как звезды выражать протест на «Золотой глобус» ходили

Дуся

Следует сразу сказать, что ситуация с выражением протеста против сексуальных домогательств на награждении премии «Золотой глобус» вышла весьма комичной, несмотря на довольно серьезный посыл акции.

Началось все с того, что некоторые актрисы выразили желание о борьбе с харассментом. Они договорились прийти на церемонию в черной одежде и заранее в своих соцсетях объявили об участии в протесте. Среди звезд числились Эмма Стоун, Джессика Честейн, Мерил Стрип, Риз Уизерспун, Бри Ларсон, Рашида Джонс и Тесса Томпсон.

Немного позже инициативу поддержали и некоторые актеры-мужчины.

Вся ирония заключается в том, что протестующие совершенно забыли, что черный цвет уже многие годы является одним из самых популярных на красной дорожке «Золотого глобуса», поэтому трудно определить, кто из знаменитостей действительно поддерживает борьбу с домогательствами.

Более того, за два дня до начала церемонии награждения стало известно, что черных нарядов не хватит на всех желающих актрис. Голливудские стилисты заявили: они «борются за каждое платье».

Лина Хиди

Фото: GETTY IMAGE

Эмма Стоун и Билли Джин Кинг

Фото: GETTY IMAGE

Галь Гадот

Фото: GETTY IMAGE

Джессика Честейн

Фото: Shutterstock

Риз Уизерспун

Фото: GETTY IMAGE

Николь Кидман

Фото: GETTY IMAGE

Ивонн Страховски

Фото: Shutterstock

Сара Полсон

Фото: Shutterstock

Алисия Викандер

Фото: Shutterstock

Анджелина Джоли

Фото: GETTY IMAGE

Кэтрин Лэнгфорд

Фото: Shutterstock

Дакота Джонсон

Фото: Shutterstock

Америка Феррера и Натали Портман

Фото: Shutterstock

Мерил Стрип

Фото: GETTY IMAGE

Сирша Ронан

Фото: GETTY IMAGE

Крис Хемсворт

Фото: GETTY IMAGE

Норман Ридус

Фото: GETTY IMAGE

Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Финн Вулфард, Сэди Синк, Ной Шнапп

Фото: Shutterstock

Платья некоторых актрис были настолько откровенными, что становится непонятно, наряд выбран для борьбы с домогательствами или же для демонстрации отдельных частей тела.

Эмилия Кларк

Фото: GETTY IMAGE

Марго Робби

Фото: GETTY IMAGE

Холли Берри

Фото: GETTY IMAGE

Кэтрин Зета-Джон

Фото: Shutterstock

В ночь на 8 января в Лос-Анджелесе завершилась 75-я ежегодная церемония награждения премии «Золотой глобус», которую называют второй по важности после «Оскара». Основные награды взяли фильмы «Леди Бёрд» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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