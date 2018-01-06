Как звезды выражать протест на «Золотой глобус» ходили

Следует сразу сказать, что ситуация с выражением протеста против сексуальных домогательств на награждении премии «Золотой глобус» вышла весьма комичной, несмотря на довольно серьезный посыл акции.

Началось все с того, что некоторые актрисы выразили желание о борьбе с харассментом. Они договорились прийти на церемонию в черной одежде и заранее в своих соцсетях объявили об участии в протесте. Среди звезд числились Эмма Стоун, Джессика Честейн, Мерил Стрип, Риз Уизерспун, Бри Ларсон, Рашида Джонс и Тесса Томпсон.

Немного позже инициативу поддержали и некоторые актеры-мужчины.

Вся ирония заключается в том, что протестующие совершенно забыли, что черный цвет уже многие годы является одним из самых популярных на красной дорожке «Золотого глобуса», поэтому трудно определить, кто из знаменитостей действительно поддерживает борьбу с домогательствами.

Более того, за два дня до начала церемонии награждения стало известно, что черных нарядов не хватит на всех желающих актрис. Голливудские стилисты заявили: они «борются за каждое платье».