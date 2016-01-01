Как звезды празднуют Новый год и о каких подарках детства вспоминают

Вот-вот к нам постучится год Петуха, и, конечно, в преддверии праздника мы не могли не задать украинским телеведущим и звездам шоу-бизнеса каверзные вопросы.
Джамала
«Новый год я встречу с мамой, моим женихом и собакой, в чудесном семейном формате»
– Естественно, для меня Новый год – праздник, связанный с музыкой, – говорит Джамала. – Петь для меня – кайф, тем более я выступаю со своими авторскими песнями. Вы скажете, что «Шлях додому» и «1944» – это грустно? Мне так не кажется. Думаю, что Новый год – это время подведения итогов. Да, нам всем хочется веселья. Но при этом многим вдумчивым людям хочется лирических песен. В целом такое состояние: «Так, а что же у меня было в этом году? И над чем мне надо поработать в следующем?»
Я не жду от родителей особенных подарков, сама стараюсь им дарить. Возможно, потому что в моем детстве не принято было дарить на Новый год что-то эдакое. В основном это были конфеты и мандарины, а культа материальных подарков в нашей семье не было.
Новый год я встречу с мамой, моим женихом и собакой, в таком чудесном семейном формате. А 1 января – вообще прекрасный день. Я отдыхаю, происходит настоящая перезагрузка. Наконец схожу в гости к друзьям.
Дмитрий Танкович
«Мы жили скромно, в детстве я видел шоколадные конфеты раз в год – на елке»
– Когда мы играли в КВН, у нас была традиция – в Новый год работать, – рассказывает Дмитрий. – А потом, к счастью, она закончилась. И у меня постепенно стала складываться новая традиция – отмечать этот праздник в семейном кругу. В этом году будет именно так. Да, собственно, как может быть по-другому? Мне же еще в Деда Мороза надо превратиться: дочка уже понимает, что он должен прийти и подарить самокат.
С детстве у меня осталось очень теплое воспоминание – шоколадные конфеты, развешанные на елке. Жили мы скромно, и я видел конфеты очень редко. Как правило, один раз в год. Кстати, в моей собственной семье тоже есть традиция вешать сладости на елку. Вот собираюсь научить дочку делать так, чтобы к концу новогодних праздников на елочке оставались только обертки, но всем бы при этом казалось, что это конфеты.
Михаил Хома
«Мой самый памятный подарок – велосипед «Орленок»
– У меня есть традиция работать на Новый год, – говорит Михаил. – Все музыканты работают! Признаюсь, было пару лет, когда нас никуда не пригласили выступать. Мы тогда нашим знакомым врали, что в новогоднюю ночь выступаем, а сами, как мыши, сидели дома, отключив телефоны. (Смеется.) Артисты на Новый год должны быть при деле: это результат их годовой работы. И мы в этом году тоже заняты – играем в Одессе на центральной площади, причем бесплатно.
Ну а самый памятный подарок – велосипед «Орленок» – был не на Новый год, а на День святого Николая. Потому что в краях, где я жил, дарили подарки именно на этот праздник (Михаил Хома родом из Новояворовска Львовской области. – Прим. ред.). Мне было тогда семь лет, я проездил на этом велосипеде два года.
Константин Меладзе
«Я и сейчас верю в Деда Мороза и хочу, чтобы мои дети тоже верили»
– Новый год, наверное, тем и хорош, что большинство людей его празднуют похоже: ищут под елкой подарочки, готовят оливье, выходят на улицу запускать фейерверки, – рассказывает Константин. – Я не исключение! Мне кажется, в этом единении и есть суть празднования Нового года. В этот праздник я никогда и нигде не работаю. Своих сотрудников тоже освобождаю от работы, офис в эти дни у нас закрыт.
Подарок, который особенно запомнился? Это было в далеком детстве. Утром, когда все еще спали, я залез под елку и нашел там игрушечный автомобиль – громадную фуру. Тогда, в конце 60-х, такие подарки были в диковинку. Помню, машина была голубого цвета, расписанная дикими рисунками… Я реально верил, что ее принес мне Дедушка Мороз! Да я и сейчас в него вообще-то верю и хочу, чтобы мои дети тоже верили…
Наталья Могилевская
«Мне подарили коньки – и я стала в школе звездочкой»
Андрей Бедняков
«После боя курантов взрывал на улице петарды и устраивал салюты»
Слава Каминская
«У меня сложилась традиция: на новогодний корпоратив ездить из роддома»
– В последние два года у меня сложилась любопытная традиция: на новогодний корпоратив ездить фактически из роддома, – смеется Слава. – В этом году не так, а вот в следующих – вполне возможно! Это будет зависеть от того, насколько мой супруг будет настойчив.
Насчет подарка... В один прекрасный день в детстве я узнала, что Деда Мороза нет, когда в шкафу у мамы нашла подарок, который я заказала ему. Это были пяльцы для вышивания. В детстве я любила вышивать крестиком. Сейчас, наверное, стала слишком психованной для этого.