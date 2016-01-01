Как звезды празднуют Новый год и о каких подарках детства вспоминают

– Естественно, для меня Новый год – праздник, связанный с музыкой, – говорит Джамала. – Петь для меня – кайф, тем более я выступаю со своими авторскими песнями. Вы скажете, что «Шлях додому» и «1944» – это грустно? Мне так не кажется. Думаю, что Новый год – это время подведения итогов. Да, нам всем хочется веселья. Но при этом многим вдумчивым людям хочется лирических песен. В целом такое состояние: «Так, а что же у меня было в этом году? И над чем мне надо поработать в следующем?»

Я не жду от родителей особенных подарков, сама стараюсь им дарить. Возможно, потому что в моем детстве не принято было дарить на Новый год что-то эдакое. В основном это были конфеты и мандарины, а культа материальных подарков в нашей семье не было.

Новый год я встречу с мамой, моим женихом и собакой, в таком чудесном семейном формате. А 1 января – вообще прекрасный день. Я отдыхаю, происходит настоящая перезагрузка. Наконец схожу в гости к друзьям.