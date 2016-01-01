ТЕЛЕКРИТИКА

Как звезды празднуют Новый год и о каких подарках детства вспоминают

Слава из «НеАнгелов» хочет рожать детей под Новый год, Дмитрий Танкович – есть конфеты с елки, а Константин Меладзе все еще верит в Деда Мороза

Дуся

Вот-вот к нам постучится год Петуха, и, конечно, в преддверии праздника мы не могли не задать украинским телеведущим и звездам шоу-бизнеса каверзные вопросы.


Я поинтересовалась, какие у наших знаменитостей традиции празднования Нового года, какие ритуалы они совершают в новогоднюю ночь, а также какие подарки детства у них выбивают ностальгическую слезу. Признаться, многие ответы меня удивили.

Джамала

певица

Фото – Максим Лисовой

«Новый год я встречу с мамой, моим женихом и собакой, в чудесном семейном формате»

– Естественно, для меня Новый год – праздник, связанный с музыкой, – говорит Джамала. – Петь для меня – кайф, тем более я выступаю со своими авторскими песнями. Вы скажете, что «Шлях додому» и «1944» – это грустно? Мне так не кажется. Думаю, что Новый год – это время подведения итогов. Да, нам всем хочется веселья. Но при этом многим вдумчивым людям хочется лирических песен. В целом такое состояние: «Так, а что же у меня было в этом году? И над чем мне надо поработать в следующем?»

Я не жду от родителей особенных подарков, сама стараюсь им дарить. Возможно, потому что в моем детстве не принято было дарить на Новый год что-то эдакое. В основном это были конфеты и мандарины, а культа материальных подарков в нашей семье не было.

Новый год я встречу с мамой, моим женихом и собакой, в таком чудесном семейном формате. А 1 января – вообще прекрасный день. Я отдыхаю, происходит настоящая перезагрузка. Наконец схожу в гости к друзьям.

Дмитрий Танкович

телеведущий

Фото – Дмитрий Никоноров

«Мы жили скромно, в детстве я видел шоколадные конфеты раз в год – на елке»

– Когда мы играли в КВН, у нас была традиция – в Новый год работать, – рассказывает Дмитрий. – А потом, к счастью, она закончилась. И у меня постепенно стала складываться новая традиция – отмечать этот праздник в семейном кругу. В этом году будет именно так. Да, собственно, как может быть по-другому? Мне же еще в Деда Мороза надо превратиться: дочка уже понимает, что он должен прийти и подарить самокат.

С детстве у меня осталось очень теплое воспоминание – шоколадные конфеты, развешанные на елке. Жили мы скромно, и я видел конфеты очень редко. Как правило, один раз в год. Кстати, в моей собственной семье тоже есть традиция вешать сладости на елку. Вот собираюсь научить дочку делать так, чтобы к концу новогодних праздников на елочке оставались только обертки, но всем бы при этом казалось, что это конфеты.

Михаил Хома

лидер группы «Дзидзьо»

Фото – Максим Лисовой

«Мой самый памятный подарок – велосипед «Орленок»

– У меня есть традиция работать на Новый год, – говорит Михаил. – Все музыканты работают! Признаюсь, было пару лет, когда нас никуда не пригласили выступать. Мы тогда нашим знакомым врали, что в новогоднюю ночь выступаем, а сами, как мыши, сидели дома, отключив телефоны. (Смеется.) Артисты на Новый год должны быть при деле: это результат их годовой работы. И мы в этом году тоже заняты – играем в Одессе на центральной площади, причем бесплатно.

Ну а самый памятный подарок – велосипед «Орленок» – был не на Новый год, а на День святого Николая. Потому что в краях, где я жил, дарили подарки именно на этот праздник (Михаил Хома родом из Новояворовска Львовской области. – Прим. ред.). Мне было тогда семь лет, я проездил на этом велосипеде два года.

Константин Меладзе

композитор, продюсер

Фото – Максим Лисовой

«Я и сейчас верю в Деда Мороза и хочу, чтобы мои дети тоже верили»

– Новый год, наверное, тем и хорош, что большинство людей его празднуют похоже: ищут под елкой подарочки, готовят оливье, выходят на улицу запускать фейерверки, – рассказывает Константин. – Я не исключение! Мне кажется, в этом единении и есть суть празднования Нового года. В этот праздник я никогда и нигде не работаю. Своих сотрудников тоже освобождаю от работы, офис в эти дни у нас закрыт.

Подарок, который особенно запомнился? Это было в далеком детстве. Утром, когда все еще спали, я залез под елку и нашел там игрушечный автомобиль – громадную фуру. Тогда, в конце 60-х, такие подарки были в диковинку. Помню, машина была голубого цвета, расписанная дикими рисунками… Я реально верил, что ее принес мне Дедушка Мороз! Да я и сейчас в него вообще-то верю и хочу, чтобы мои дети тоже верили…

Наталья Могилевская

певица

Фото – Дмитрий Никоноров

«Мне подарили коньки – и я стала в школе звездочкой»

– Новый год – лучшее время для того, чтобы построить планы, решить, чего ты хочешь, – говорит Наталья. – Цикл заканчивается, что-то умирает, и что-то в ту же минуту рождается. У меня есть традиция – вешать на елку то, чего я хочу. То есть можно повесить, например, игрушку или даже простую бумажку, загадав желание – я это имею в виду. И именно на живую елку, а не на срезанную. А подарки… Я такие вещи обычно забываю… А, вспомнила! Мне в детстве подарили коньки – и я стала звездочкой в школе, за мной на коньках гонялись мальчики. У них были коньки для хоккея, такие грубые, а у меня – красивые…(Улыбается.)

Андрей Бедняков

телеведущий

Фото – Максим Лисовой

«После боя курантов взрывал на улице петарды и устраивал салюты»

– Пожалуй, самый яркий подарок в моем детстве на Новый год – это игровая приставка, – вспоминает Андрей. – Жили мы не роскошно, у всех моих друзей была приставка, кроме меня. Вот родители и решили потратиться. А вообще, даже когда мне дарили коробку конфет, я был счастлив. Главное – чтобы был какой-то подарок. Новый год всегда встречал с родителями, а потом, после боя курантов, – с друзьями. Мы взрывали на улицах петарды, устраивали салюты, смеялись, шутили. Сейчас, по традиции, мы в новогоднюю ночь собираемся семьей, и к нам приходят все близкие друзья.

Слава Каминская

солистка группы «НеАнгелы»

Фото – Максим Лисовой

«У меня сложилась традиция: на новогодний корпоратив ездить из роддома»

– В последние два года у меня сложилась любопытная традиция: на новогодний корпоратив ездить фактически из роддома, – смеется Слава. – В этом году не так, а вот в следующих – вполне возможно! Это будет зависеть от того, насколько мой супруг будет настойчив.

Насчет подарка... В один прекрасный день в детстве я узнала, что Деда Мороза нет, когда в шкафу у мамы нашла подарок, который я заказала ему. Это были пяльцы для вышивания. В детстве я любила вышивать крестиком. Сейчас, наверное, стала слишком психованной для этого.