Как звезды поздравляли Веру Брежневу с днем рождения

Друзья, у певицысегодня день рождения! По этому поводу звезды шоу-бизнеса и телеведущие решили поздравить Брежневу, конечно же, опубликовав ее фото. В общем, извините, кого пропустила.

«Верочка! Солнышко! С днем рождения! Ты мой пример и вдохновитель! Желаю идти только вперед и на пути всегда иметь поддержку и любовь», – подписала снимок Настя Каменских .

«Красотка Веруня, я поздравляю тебя с Твоим Днем Рождения!!! – пишет Светлана Лобода . – Ты чудесная, светлая и мудрая девочка! Я желаю тебе счастья! Люблю».

«Япомню все моменты стой секунды, когда мыпознакомились, идосих пор явсе больше ибольше восхищаюсь тобой! Тыпрелесть, твой внутренний Мир прекрасен, тыэталон женской красоты, ты прекрасная мама и прекрасный друг! Оставайся всегда такой же лучезарной, дари людям свет и свою Любовь! С Днём Рождения, Солнце!», — разоткровенничался Анатолий Цой из MBAND.