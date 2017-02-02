Как звезды поздравляли Веру Брежневу с днем рождения

Друзья, у певицы Веры Брежневой сегодня день рождения! По этому поводу звезды шоу-бизнеса и телеведущие решили поздравить Брежневу, конечно же, опубликовав ее фото. В общем, извините, кого пропустила.
«Вітаємо Віру Брежнєву з ювілеєм! – пишет Екатерина Осадчая. – Многая і благая літа! Слідкуйте за анонсами, незабаром в ефірі!»
«С Днем Рождения! Красотка! Горжусь тобой!» – поздравил Потап.
«Верочка! Солнышко! С днем рождения! Ты мой пример и вдохновитель! Желаю идти только вперед и на пути всегда иметь поддержку и любовь», – подписала снимок Настя Каменских.
«Красотка Веруня, я поздравляю тебя с Твоим Днем Рождения!!! – пишет Светлана Лобода. – Ты чудесная, светлая и мудрая девочка! Я желаю тебе счастья! Люблю».
«Япомню все моменты стой секунды, когда мыпознакомились, идосих пор явсе больше ибольше восхищаюсь тобой! Тыпрелесть, твой внутренний Мир прекрасен, тыэталон женской красоты, ты прекрасная мама и прекрасный друг! Оставайся всегда такой же лучезарной, дари людям свет и свою Любовь! С Днём Рождения, Солнце!», — разоткровенничался Анатолий Цой из MBAND.
«СДнём Рождения, моя прекрасная. Твоя улыбка, трудолюбие, красота, чувство юмора, энергетика восхищают имотивируют!Продолжай также ярко илегко идти пожизни, вдохновлять ирадовать миллионы! Желаю много энергии, вечной любви, добрых людей напути, счастья, бесконечного вдохновения, гармонии и успеха во всех сферах твоей жизни.Ты из тех редких женщин которые с каждым годом становятся прекраснее», — поздравила Санта Димопулос.
«Архивное селфи сименинницей. Ждал, когда ейисполнится18, иэто можно будет показывать. СДнем Рождения!!!! Расти большой-пребольшой во всех творческих смыслах! Гип-гип, уррра!!!», — поделился снимком Валерий Жидков.
И мы с Мусей присоеденяемся ко все пожеланиям! Любви! Вдохновения! Счастья!
Фото: facebook.com/BrezhnevaVera