Как Зеленский пытался сорвать выступление «Квартала», а Ротару помолодела на 26 лет

В Новый год на «1+1» покажут специальный выпуск «Вечернего квартала». Мы просто не могли не подсмотреть, что приготовили для нас артисты. Конечно, «главное блюдо» вечера — околополитические шутки. А вот «десерт» был весьма неожиданным — конкурс звездных декольте за кулисами.
На съемках «Вечернего квартала» я повеселилась от души. Правда, в зале пришлось стоять, потому что он был заполнен до отказа. Артисты студии «Квартал 95» потешались над политиками, артистами и богачами. Началось все с Петра Порошенко, которого сыграл Владимир Зеленский. Естественно, темой номер один был набивший уже оскомину безвизовый режим.
– «Нахр*на мы имтам нужны» – неофициальное называние саммита в Брюсселе, – ерничал Зеленский.
И еще: «Украина идет в Европу семимиллиметровыми шагами!».
А над этим зрители очень долго смеялись: «Достали меня все с этим безвизом: то даем, то не даем. Я уже решил: если и в мае не дадут, я вам всем просто по 50 евро каждому дам – делайте визы, езжайте куда хотите».
Гламурная парочка спустя два часа после начала вечера пробирается к своему месту на одном из первых рядов, хвастаясь «айфонами» и шубами, сплетничая, громко разговаривая с окружающими… Да-да, это Зеленский и Кравец пародировали богатых зрителей и в итоге чуть не сорвали концерт.
Кстати, незадолго до этого Елена на сцене играла Надежду Савченко. «Многие открывают свое хавало, – жаловалась Кравец-Савченко. – Ну в смысле возмущаются, что я собираюсь встречаться с Захарченко и Плотницким, Путиным, Трампом. А мне плевать! Главное – мама рада, что я хоть с какими-то мальчиками буду встречаться».
Звезд шоу-бизнеса «квартальцы», естественно, тоже пригласили.
«НеАнгелы» рассказали, что на Новый год будут выступать вместе с «Кварталом» в Буковеле, а потом отдыхать.
– Думаю, у нас будет возможность сесть... на попу, – говорит Слава. – Я освоила этот вид спорта, а лыжи никогда в руках не держала. Для меня «отдых сосиски» – самое приятное, что есть после рабочего года.
На этой веселой ноте и закончились съемки «Вечернего квартала», который покажут на телеканале «1+1» в новогоднюю ночь.