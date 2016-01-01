ТЕЛЕКРИТИКА

Как Зеленский пытался сорвать выступление «Квартала», а Ротару помолодела на 26 лет

Новогодние шутки студии «Квартал 95» на сцене и парад декольте за кулисами

Дуся

В Новый год на «1+1» покажут специальный выпуск «Вечернего квартала». Мы просто не могли не подсмотреть, что приготовили для нас артисты. Конечно, «главное блюдо» вечера — околополитические шутки. А вот «десерт» был весьма неожиданным — конкурс звездных декольте за кулисами.


На съемках «Вечернего квартала» я повеселилась от души. Правда, в зале пришлось стоять, потому что он был заполнен до отказа. Артисты студии «Квартал 95» потешались над политиками, артистами и богачами. Началось все с Петра Порошенко, которого сыграл Владимир Зеленский. Естественно, темой номер один был набивший уже оскомину безвизовый режим.

«Квартальцы» назвали Зеленского-Порошенко «королем без виз»

Все фото – Дмитрий Никоноров

– «Нахр*на мы имтам нужны» – неофициальное называние саммита в Брюсселе, – ерничал Зеленский.

И еще: «Украина идет в Европу семимиллиметровыми шагами!».

А над этим зрители очень долго смеялись: «Достали меня все с этим безвизом: то даем, то не даем. Я уже решил: если и в мае не дадут, я вам всем просто по 50 евро каждому дам – делайте визы, езжайте куда хотите».

А это Володенька уже в лирическом образе снежинки. Что за номер – пока не буду раскрывать интригу...

Евгений Кошевойпо традиции сыграл роль Виталия Кличко. Он встал на табуретку и спел песенку: «Этот год был очень сложным, но старался я как мог. В январе я снег расчистил, коммунальщикам помог…». А далее – полный отчет за каждый месяц

Проехались «квартальцы» и по Арсену Авакову, которого сыграл Юрий Крапов. На сцену «министр МВД» вышел со своими секси-заместителями:

– Разрешите представить свою команду. Номер первый— Альбина, начальник отдела по  борьбе с  наркотиками. Практиковалась в Голландии, стажировалась в Колумбии, лечилась в Киеве. Наркотики носом чует...

А вот настоящий сюрприз: Елена Кравец и Владимир Зеленский... не в образе политиков!

Гламурная парочка спустя два часа после начала вечера пробирается к своему месту на одном из первых рядов, хвастаясь «айфонами» и шубами, сплетничая, громко разговаривая с окружающими… Да-да, это Зеленский и Кравец пародировали богатых зрителей и в итоге чуть не сорвали концерт.

Кстати, незадолго до этого Елена на сцене играла Надежду Савченко. «Многие открывают свое хавало, – жаловалась Кравец-Савченко. – Ну в смысле возмущаются, что я собираюсь встречаться с Захарченко и Плотницким, Путиным, Трампом. А мне плевать! Главное – мама рада, что я хоть с какими-то мальчиками буду встречаться».

Звезд шоу-бизнеса «квартальцы», естественно, тоже пригласили.

Первой под раздачу попала Наталья Могилевская на «Сербском телевидении» Евгения Кошевого. «Вы дуже мощный красовицный бабец», – брякнул он похудевшей певице

На сцене Могилевская исполнила свою новую песню «Я завелась»...

...А за кулисами сдавалась журналистам и удивляла откровенным декольте (как певица худела – мы вам еще расскажем)

Потап и Настя поздравили всех с Новым годом оригинально: «Поймать петуха за «ха-ха» и веселиться весь год». А декольте у Насти, кстати, тоже очень даже ничего...

Группа «НеАнгелы»  – с новой песней «Сережа»

За кулисами Слава Каминская тоже покрасовалась декольте

«НеАнгелы» рассказали, что на Новый год будут выступать вместе с «Кварталом» в Буковеле, а потом отдыхать.

– Думаю, у  нас будет возможность сесть... на  попу, – говорит Слава. – Я  освоила этот вид спорта, а лыжи никогда в руках не держала. Для меня «отдых сосиски» – самое приятное, что есть после рабочего года. 

– Если посмотреть с  самого начала все выступления Софии Михайловны у  нас в  «Квартале», можно увидеть, как стареет человек, который ее объявляет, — так объявили Ротару на новогоднем вечере

Кстати, в следующем году Софии Ротару – 70. Своим ответом на вопрос о том, будет ли юбилейный концерт, она огорошила журналистов: «Какой юбилейный?! В мои 43 года!»

На этой веселой ноте и закончились съемки «Вечернего квартала», который покажут на телеканале «1+1» в новогоднюю ночь.