Как Зеленский пытался сорвать выступление «Квартала», а Ротару помолодела на 26 лет

Гламурная парочка спустя два часа после начала вечера пробирается к своему месту на одном из первых рядов, хвастаясь «айфонами» и шубами, сплетничая, громко разговаривая с окружающими… Да-да, это Зеленский и Кравец пародировали богатых зрителей и в итоге чуть не сорвали концерт.

Кстати, незадолго до этого Елена на сцене играла Надежду Савченко. «Многие открывают свое хавало, – жаловалась Кравец-Савченко. – Ну в смысле возмущаются, что я собираюсь встречаться с Захарченко и Плотницким, Путиным, Трампом. А мне плевать! Главное – мама рада, что я хоть с какими-то мальчиками буду встречаться».