Как Виктория Баранова простилась с «Плюсами». ЭКСКЛЮЗИВ

Обычно 15 лет для истории – мелочь. Но 15 лет работы в 23-летней истории телеканала – это, без преувеличения, круто!

Целый день в среду Виктория Баранова принимала поздравления от сотрудников группы, практически превратив свой кабинет в проходной двор. Последний день работы Виктории в телехолдинге я не могла не запечатлеть для анналов истории.

Вика была искренне удивлена моему приходу.