Как Виктория Баранова простилась с «Плюсами». ЭКСКЛЮЗИВ

Холдинг «1+1 медиа» в эту среду, 31 октября, покинула Виктория Баранова, которая последние пять лет была генеральным продюсером «1+1 продакшн».
Обычно 15 лет для истории – мелочь. Но 15 лет работы в 23-летней истории телеканала – это, без преувеличения, круто!
Целый день в среду Виктория Баранова принимала поздравления от сотрудников группы, практически превратив свой кабинет в проходной двор. Последний день работы Виктории в телехолдинге я не могла не запечатлеть для анналов истории.
Вика была искренне удивлена моему приходу.
Всех, кто решил проститься с генпродюсером продакшена, ждали шампанское и закуски. Отказаться и не пить у меня не получилось. Вика в этот день не очень понимала слово «нет».
Мой приход почти совпал с приходом главного HR-специалиста, которая официально вручила трудовую книжку:
Продюсер искреннее прослезилась. Зафиксировать столь удачный момент – это, скажу я вам, еще та журналистская удача!
И да, это было очень трогательно!
Как оказалось, работа на «Плюсах» – это единственная запись в трудовой продюсера. Вика на ходу вспомнила, как покупала книжку в переходе в метро 14 лет назад. Гордиться, есть чему: Баранова сделала ошеломляющую карьеру в холдинге.
Мало кто знает, но изначально Вика очень хотела стать ведущей «1+1», приехав покорять столицу из родного Днепра на кастинг к Ирине Ионовой. Начав в эпоху позднего Александра Роднянского с должности редактора в программе «Документ» Юрия Макарова и Анатолия Еремы, за 10 лет она доросла до должности генерального директора по собственному производству группы.
Эту стенку с фотографиями в форме сердца практически «втихаря» создала одна из помощниц Виктории на ее 11-ю годовщину работы в группе:
После торжественного вручение трудовой официальная часть была окончена. Вика начала делиться со своими подчиненными сокровенным. Экс-помощнице досталась в подарок икона:
Кому-то – умные книги о личностном росте:
А кому-то – подушки:
Намеки подчиненных «на кого ты нас покинула», Виктория по-руководительски быстро обрубила словами «на себя самих» и «давно пора быть самостоятельными». На реплики «забери с собой в Москву», сказанные как бы между прочим, Баранова тактично промолчала. Да, именно в этот город переезжает жить и работать еще до недавнего главная по производству всего развлекательного контента на «Плюсах».
О новой работе Виктория пока не хочет говорить. Баранова только искренне удивилась, вспомнив, как одно издание написало, что она уже больше месяца работает на новой должности на российском канале. На самом деле это не так. Да и речь идет не о конкретном телеканале, а руководящей должности целой группы каналов «ЮТВ холдинг», объединяющей на данный момент три тематических развлекательных вещателя: «Ю», «Муз ТВ» и Disney. Похоже, украинцам на российском телевидение рады не только в холдинге «СТС медиа»!
Виктория ничего не ответила и HR-специалисту на ее просьбу «не спешить, посидеть годик-другой в декрете, а после возвращаться на "Плюсы" с новыми силами». Как известно, Баранова в третий раз стала мамой в апреле этого года. Третью девочку она родила, фактически не покидая производство. «Отдышаться» после родов тоже не получилось: спустя два дня ребята с продакшена уже попросили утвердить кастинг, вспоминает продюсер.
О том, как на «1+1» в декретах не засиживаются, на рынке уже ходят легенды. Двум старшим дочуркам Виктории, кстати, по 18 лет, и они остаются в Киеве.
Как вы понимаете, дверь в кабинет не успевала закрываться, так как приходили новые и новые люди. Эта улыбчивая троица пришла с желтыми тюльпанами и пела что-то о вестниках разлуки:
Я же решила удалиться, не мешая продакшену провожать шефа. Тем временем коллеги с «Телекритики» не могли не воспользоваться возможностью взять интервью у Виктории. И у них получилось что-то чертовски интересное! Не знаю, как вы, а я уже в ожидании увлекательного чтива.