Как в соцсетях встречали презентацию нового iPhone X

Компания Apple 12 сентября представила сразу две новые модели телефонов – iPhone X (десятую) и iPhone 8 (восьмую). Внимание соцсетей оказалось приковано именно к десятой модели, чей выпуск был посвящен десятилетию существования iPhone.
Отлично обыграл презентацию известный ресурс со взрослым видео Pornhub, опубликовав у себя на сайте видео, подписав его в своем стиле: «Богатый белый мужчина показывает свою большую штуку».
Одним из главных отличий iPhone X от предыдущих моделей стало отсутствие кнопки «домой». Для того чтобы разблокировать гаджет, пользователям предлагается использовать функцию Face ID, которая распознает лицо владельца. Это обстоятельство вызвало множество критических замечаний.
Также блогеры вспомнили Арью Старк из сериала «Игра престолов».
Для недоверия пользователей к функции Face ID есть серьезные основания: непосредственно на самой презентации вице-президент компании Крейг Федерини не смог таким образом разблокировать iPhone X, ему пришлось воспользоваться запасным телефоном. Впрочем, если гаджет не получится разблокировать с помощью Face ID, вам предложат старинный метод – ввести пароль.
Как Крейг Федериги дважды не смог разблокировать iPhone X с помощью Face ID на презентации iPhone X pic.twitter.com/nakcEkgpYs— Одинокий глаз (@observerkg) September 13, 2017
Вдобавок юзеры сетовали на дороговизну нового аппарата. В нашей стране премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по цене от 37 999 гривен.
Хотя на презентации Apple был представлен также и iPhone 8, восторги и разочарования были посвящены именно десятой модели.
Но всем, как известно, не угодишь.