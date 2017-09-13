Как в соцсетях встречали презентацию нового iPhone X

Компания Apple 12 сентября представила сразу две новые модели телефонов – iPhone X (десятую) и iPhone 8 (восьмую). Внимание соцсетей оказалось приковано именно к десятой модели, чей выпуск был посвящен десятилетию существования iPhone.

Фото: facebook.com

Отлично обыграл презентацию известный ресурс со взрослым видео Pornhub, опубликовав у себя на сайте видео, подписав его в своем стиле: «Богатый белый мужчина показывает свою большую штуку».

Фото: pornhub.com

Одним из главных отличий iPhone X от предыдущих моделей стало отсутствие кнопки «домой». Для того чтобы разблокировать гаджет, пользователям предлагается использовать функцию Face ID, которая распознает лицо владельца. Это обстоятельство вызвало множество критических замечаний.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Также блогеры вспомнили Арью Старк из сериала «Игра престолов».

Фото: twitter.com

Для недоверия пользователей к функции Face ID есть серьезные основания: непосредственно на самой презентации вице-президент компании Крейг Федерини не смог таким образом разблокировать iPhone X, ему пришлось воспользоваться запасным телефоном. Впрочем, если гаджет не получится разблокировать с помощью Face ID, вам предложат старинный метод – ввести пароль.

Как Крейг Федериги дважды не смог разблокировать iPhone X с помощью Face ID на презентации iPhone X pic.twitter.com/nakcEkgpYs — Одинокий глаз (@observerkg) September 13, 2017

Вдобавок юзеры сетовали на дороговизну нового аппарата. В нашей стране премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по цене от 37 999 гривен.

Фото: twitter.com

Хотя на презентации Apple был представлен также и iPhone 8, восторги и разочарования были посвящены именно десятой модели.

Фото: twitter.com

Но всем, как известно, не угодишь.