ТЕЛЕКРИТИКА

Как снимают фильм «Дети победы»

Девочка из Аушвица, жизнь в канализации и пять литров перелитой крови

Дуся

Ко Дню памяти и примирения 8 мая (уже второй год подряд он будет официально отмечаться в Украине вместо 9 Мая) телеканал «1+1» готовит документально-художественную драму «Дети победы». Я отправилась на съемки, которые в тот день проходили на вокзале и на территории столичного Музея железнодорожного транспорта.


Этот фильм – о судьбах, искалеченных Второй мировой. В нем показаны реальные истории детей, родившихся в разных частях Украины. Один прожил 414 дней в канализации Львова, на глазах второго расстреляли мать, третий побывал в Аушвице, четвертый терпел унижения на работах в Германии… Все эти герои до сих пор живы. В картине они рассказывают свои истории.

Автор сценария фильма Светлана Усенко ежится от холода. На вокзале неуютно и ветрено. Говорят, примерно такая же погода была 72 года назад, в апреле 1945-го. Тогда сюда же, на киевский вокзал, привезли полуживых детей из Польши, из концлагеря Аушвиц (Освенцим). На вокзале – толпы растерянных людей, суматоха, крики, врачи с носилками, а еще те, кто хочет выбрать кого-то из детей и усыновить. Сегодня снимают именно этот эпизод.

Мотор! Работа началась

Фото: здесь и далее Максим Лисовой

Дети в вагоне ретропаровоза ждут съемок

В съемках задействовано примерно 25 детей (их отобрали на кастинге из двухсот претендентов на роли). Все в костюмах, загримированы.

Светлана Усенко – автор прошлогоднего нашумевшего фильма о Чернобыле «Расщепленные на атомы». Идея сценария «Детей победы» к ней пришла прошлым летом, а саму картину снимают с января в Украине, Польше и США.

Автор сценария фильма «Дети победы» Светлана Усенко призналась, что плакала, когда брала интервью у героев

Я ставила перед собой задачу – рассказать историю Украины во Второй мировой войне устами людей, которые на тот момент были еще детьми, – говорит Светлана. Мы общаемся в купе одного из ретровагонов. – Для меня было важно, чтобы это были разные люди, которые на момент войны жили в разных частях Украины. Ведь у каждого из них своя память о том времени. Например, если человек находился в Киеве во время оккупации, он помнит одну войну, а если, к примеру, был связным в УПА, в концлагере или его насильно вывезли на работу в Германию, то это уже другая война.

Слова Светланы заглушают крики детей, которые веселятся и бегают по вагону в перерыве между съемками.

А как вы искали героев к фильму?

По-разному. Ну, например, о еврейской девочке Кристине Хигер я узнала из книги под названием «Дівчинка в зеленому светрі». Меня поразила эта история. Как можно было 14 месяцев прожить в канализации? Без света, без нормальной еды, без мытья? И с тех пор я мечтала познакомиться с Кристиной. Написала письмо в издательство, мне выслали ее e-mail. Кристина сейчас живет в Нью-Йорке, мы к ней летали. По профессии она стоматолог. После войны судьба этой женщины сложилась очень счастливо, она много путешествовала по миру, у нее хорошая семья. О связном УПА (у нас тоже есть такой герой) была статья в газете – это помогло мне его отыскать. Также в поиске очень помог Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Собственно, с похода туда и началась работа над фильмом. Сначала мы встречались с нашими героями, записывали с ними интервью, а затем снимали художественную часть – реконструировали по их памяти события, о которых они рассказали. Наших героев играют дети. Самой младшей актрисе всего четыре года (действия в картине происходят, начиная с 1939 года).

Герои фильма очень разные. Здесь и бывший связной УПА, и сын полка Советской армии. Вы их знакомили между собой?

Нет. На съемках они не пересекались. Сначала мы думали, чтобы в финале попытаться собрать всех героев, но потом решили, что не стоит этого делать. Не нужно сталкивать людей лбами спустя столько лет – это бессмысленно. Но я предупреждала всех, что в фильме будут истории героев с разными убеждениями о прошлом нашей страны. При этом хочу сказать, что в своем мнении о настоящем Украины они все едины: почти у каждого из них на востоке Украины, в зоне АТО, служат или занимаются волонтерской деятельностью внуки. И все герои нашего фильма молятся об одном: чтобы перестали гибнуть люди сегодня, на этой войне.

Вот такая была атмосфера на съемках. Кстати, в картине не задействован ни один известный актер. Фишка фильма - в историях.

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Главная героиня эпизода, который сегодня снимают, - девочка, ее привезли на поезде из концлагеря Аушвиц. Она не знает даже своего имени, есть лишь выжженный на плече номер. На вокзале ее подберет семейная пара киевлян. Они удочерят ее, назовут Анной. Но о своем прошлом, кто она и откуда, Анна Михайловна Стрижкова так никогда и не узнает.

76-летняя Анна Стрижкова тоже пришла посмотреть на съемки

Фото: пресс-служба «1+1»

Съемочная группа фильма «Дети победы» ездила вместе с Анной Стрижковой в Польшу, в Аушвиц. Слева-направо: автор сценария Светлана Усенко, главный оператор Виталий Панасюк, актриса и актер, сыгравшие приемных родителей героини Анны Регина Ханивецкая и Дмитрий Сарансков, режиссер картины Сергей Сотниченко

Фото: пресс-служба «1+1»

Светлана Усенко так рассказала о героине Анны Стрижковой: «Приемная мама переливала ей кровь пять раз. Ее привезли из лагеря еле живую. Было непонятно, выживет ли вообще девочка. Поэтому Анна Михайловна говорит, что теперь у них с мамой родная кровь. Только когда приёмные родители умерли, она начала наводить справки о своих кровных родственниках».

Четырехлетнюю Аню Стрижкову сыграла Алиса Буценко. Для съемок девочку побрили наголо

На съемках Анна Стрижкова встретилась с собой в детстве

Фото: пресс-служба «1+1»

Режиссер Сергей Сотниченко

Режиссер - о съемках: «Меня поразило то, как наши герои готовились к интервью – у них все было в голове, им не требовалось много времени, чтобы вспомнить какие-то факты, они не делали предварительно записи, заметки. Будто все события свежи в памяти. Но, безусловно, вспоминать об этом было очень болезненно. Они готовились морально, держались героически»

Главный оператор Виталий Панасюк за работой. Виталий производит впечатление весьма спокойного человека, но съемках бывали моменты, когда его нервы еле выдерживали

«Мне стало дурно, когда я в Аушвице увидел туалеты, - рассказал мне оператор. - Это одно из самых жутких впечатлений со съемок. На маленьком расстоянии друг от друга (заключенные сидели спина к спине) – 70 отверстий. Людей одновременно загоняли в туалет по времени – на полторы минуты утром и вечером. Десятки тысяч прошли через такое унижение. Нечеловеческая бессмыслица! Я не могу найти этому объяснения»

Дети в перерыве между съемками бегали, веселились и позировали на камеру

Итак, вот герои фильма «Дети победы»:

1

Анна Стрижкова

Трехлетней девочкой (это предположительно: своего точного возраста Анна не знает) попала в Освенцим. После войны девочку привезли в Киев, где ее удочерили киевляне. Новые родители дали ей имя, фамилию, новую жизнь. О том, что они ей на самом деле не родные, Стрижкова узнала уже во взрослом возрасте.

2

Иван Трофимович

Съемочная группа его назвала «Сыном полка». В восемь лет он остался сиротой, потеряв мать. Немцы расстреляли ее на глазах у мальчика. После освобождения Запорожья, где он жил, Ивана подобрали солдаты Красной армии. В рядах пехотного полка он выполнял задания разведки.

3

Семен Сорока

11-летний мальчик был связным в УПА. На его глазах НКВДшники жестоко казнили его брата, которого Семен не успел предупредить об опасности. После войны Семена Климовича сослали в Сибирь, где он пробыл семь лет, и был освобожден досрочно. Сейчас ему 89. Он остается верен своим убеждениям: ходит с красно-черным знаменем, приезжает в Киев на годовщины УПА. А еще – хотел записаться военкомат, чтобы пойти в АТО, и очень расстроился, когда не прошел по возрасту.

4

Мария Саенко

В 14 лет ее угнали в Германию на работы. Три года она проработала у фермера: терпела унижения, недоедала. Хозяйке девочка не приглянулась, и она ее частенько била. Также в Германии Маша встретила свою первую детскую любовь: это был поляк, который тоже был там на работах. В 45-м Мария вернулась на Родину, где ее, разумеется, ожидали допросы.

5

Кристина Хигер

Родилась во Львове, она помнит первые бомбежки в сентябре 1939 года (ей только было пять). В 1943 году ее семье удалось выжить благодаря тому, что Кристина с семьей (по происхождению она еврейка) пряталась в канализации в течение 14-ти месяцев. Через много лет Хигер напишет об этом мемуары «Девочка в зеленом свитере», книга выйдет во многих странах мира. Сейчас Хигер живет в Нью-Йорке.

6

Элеонора Коваль

Коренная киевлянка, всю жизнь прожила в Киеве, в том числе во время оккупации. Была свидетельницей многих трагических событий, в том числе и Бабьего Яра.

P.S. В общем, получается интересно, и я с волнением жду мая, когда на «1+1» покажут картину «Дети победы». Точная дата и время премьеры пока неизвестны. Мы будем держать вас в курсе всех новостей.



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