Как снимают фильм «Дети победы»

А как вы искали героев к фильму?

По-разному. Ну, например, о еврейской девочке Кристине Хигер я узнала из книги под названием «Дівчинка в зеленому светрі». Меня поразила эта история. Как можно было 14 месяцев прожить в канализации? Без света, без нормальной еды, без мытья? И с тех пор я мечтала познакомиться с Кристиной. Написала письмо в издательство, мне выслали ее e-mail. Кристина сейчас живет в Нью-Йорке, мы к ней летали. По профессии она стоматолог. После войны судьба этой женщины сложилась очень счастливо, она много путешествовала по миру, у нее хорошая семья. О связном УПА (у нас тоже есть такой герой) была статья в газете – это помогло мне его отыскать. Также в поиске очень помог Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Собственно, с похода туда и началась работа над фильмом. Сначала мы встречались с нашими героями, записывали с ними интервью, а затем снимали художественную часть – реконструировали по их памяти события, о которых они рассказали. Наших героев играют дети. Самой младшей актрисе всего четыре года (действия в картине происходят, начиная с 1939 года).