Как снимают фильм «Дети победы»

Ко Дню памяти и примирения 8 мая (уже второй год подряд он будет официально отмечаться в Украине вместо 9 Мая) телеканал «1+1» готовит документально-художественную драму «Дети победы». Я отправилась на съемки, которые в тот день проходили на вокзале и на территории столичного Музея железнодорожного транспорта.
Этот фильм – о судьбах, искалеченных Второй мировой. В нем показаны реальные истории детей, родившихся в разных частях Украины. Один прожил 414 дней в канализации Львова, на глазах второго расстреляли мать, третий побывал в Аушвице, четвертый терпел унижения на работах в Германии… Все эти герои до сих пор живы. В картине они рассказывают свои истории.
Автор сценария фильма Светлана Усенко ежится от холода. На вокзале неуютно и ветрено. Говорят, примерно такая же погода была 72 года назад, в апреле 1945-го. Тогда сюда же, на киевский вокзал, привезли полуживых детей из Польши, из концлагеря Аушвиц (Освенцим). На вокзале – толпы растерянных людей, суматоха, крики, врачи с носилками, а еще те, кто хочет выбрать кого-то из детей и усыновить. Сегодня снимают именно этот эпизод.
А как вы искали героев к фильму?
По-разному. Ну, например, о еврейской девочке Кристине Хигер я узнала из книги под названием «Дівчинка в зеленому светрі». Меня поразила эта история. Как можно было 14 месяцев прожить в канализации? Без света, без нормальной еды, без мытья? И с тех пор я мечтала познакомиться с Кристиной. Написала письмо в издательство, мне выслали ее e-mail. Кристина сейчас живет в Нью-Йорке, мы к ней летали. По профессии она стоматолог. После войны судьба этой женщины сложилась очень счастливо, она много путешествовала по миру, у нее хорошая семья. О связном УПА (у нас тоже есть такой герой) была статья в газете – это помогло мне его отыскать. Также в поиске очень помог Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Собственно, с похода туда и началась работа над фильмом. Сначала мы встречались с нашими героями, записывали с ними интервью, а затем снимали художественную часть – реконструировали по их памяти события, о которых они рассказали. Наших героев играют дети. Самой младшей актрисе всего четыре года (действия в картине происходят, начиная с 1939 года).
Нет. На съемках они не пересекались. Сначала мы думали, чтобы в финале попытаться собрать всех героев, но потом решили, что не стоит этого делать. Не нужно сталкивать людей лбами спустя столько лет – это бессмысленно. Но я предупреждала всех, что в фильме будут истории героев с разными убеждениями о прошлом нашей страны. При этом хочу сказать, что в своем мнении о настоящем Украины они все едины: почти у каждого из них на востоке Украины, в зоне АТО, служат или занимаются волонтерской деятельностью внуки. И все герои нашего фильма молятся об одном: чтобы перестали гибнуть люди сегодня, на этой войне.
Анна Стрижкова
Трехлетней девочкой (это предположительно: своего точного возраста Анна не знает) попала в Освенцим. После войны девочку привезли в Киев, где ее удочерили киевляне. Новые родители дали ей имя, фамилию, новую жизнь. О том, что они ей на самом деле не родные, Стрижкова узнала уже во взрослом возрасте.
Иван Трофимович
Съемочная группа его назвала «Сыном полка». В восемь лет он остался сиротой, потеряв мать. Немцы расстреляли ее на глазах у мальчика. После освобождения Запорожья, где он жил, Ивана подобрали солдаты Красной армии. В рядах пехотного полка он выполнял задания разведки.
Семен Сорока
11-летний мальчик был связным в УПА. На его глазах НКВДшники жестоко казнили его брата, которого Семен не успел предупредить об опасности. После войны Семена Климовича сослали в Сибирь, где он пробыл семь лет, и был освобожден досрочно. Сейчас ему 89. Он остается верен своим убеждениям: ходит с красно-черным знаменем, приезжает в Киев на годовщины УПА. А еще – хотел записаться военкомат, чтобы пойти в АТО, и очень расстроился, когда не прошел по возрасту.
Мария Саенко
В 14 лет ее угнали в Германию на работы. Три года она проработала у фермера: терпела унижения, недоедала. Хозяйке девочка не приглянулась, и она ее частенько била. Также в Германии Маша встретила свою первую детскую любовь: это был поляк, который тоже был там на работах. В 45-м Мария вернулась на Родину, где ее, разумеется, ожидали допросы.
Кристина Хигер
Родилась во Львове, она помнит первые бомбежки в сентябре 1939 года (ей только было пять). В 1943 году ее семье удалось выжить благодаря тому, что Кристина с семьей (по происхождению она еврейка) пряталась в канализации в течение 14-ти месяцев. Через много лет Хигер напишет об этом мемуары «Девочка в зеленом свитере», книга выйдет во многих странах мира. Сейчас Хигер живет в Нью-Йорке.
Элеонора Коваль
Коренная киевлянка, всю жизнь прожила в Киеве, в том числе во время оккупации. Была свидетельницей многих трагических событий, в том числе и Бабьего Яра.
P.S. В общем, получается интересно, и я с волнением жду мая, когда на «1+1» покажут картину «Дети победы». Точная дата и время премьеры пока неизвестны. Мы будем держать вас в курсе всех новостей.