Как Санина перевоплотилась в «самую невоспитанную», а Хома прикалывался над украинским языком

Новый мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» основан на серии комиксов «Смурфы», которую бельгийский художник Пейо (Пьер Кюллифор) рисовал еще в конце 50-х. В 80-х годах по этим комиксам появился сериал (вот тогда маленьких синекожих человечков и узнал весь мир), а в 2011-м и 2013 годах вышли картины «Смурфики» – наполовину анимация, наполовину художественный фильм.

«Смурфики: Затерянная деревня» – это, так сказать, перезапуск известной истории, но с новыми героями и событиями. По сюжету смурфики – Смурфетта, Умник, Силач и Растяпа – отправляются в далекую деревню. Они хотят предупредить об опасности своих родственников, которыми заинтересовался злой колдун. Мы побывали на премьере мультфильма в киевском кинотеатре «Синема Сити». Главные гости вечера – Юлия Санина из The Hardkiss и Михаил Хома (Dzidzio), – впервые принявшие участие в озвучке.