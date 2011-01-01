Как Санина перевоплотилась в «самую невоспитанную», а Хома прикалывался над украинским языком

В следующий четверг, 30 марта (а в отдельных кинотеатрах уже 25-го), в украинский прокат выходит мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня». Мы отправились на премьеру картины, где Юлия Санина, перевоплотившаяся в Смурфцветок, и Михаил Хома, ставший Мудриком, рассказали нам много интересного.
Новый мультфильм «Смурфики: Затерянная деревня» основан на серии комиксов «Смурфы», которую бельгийский художник Пейо (Пьер Кюллифор) рисовал еще в конце 50-х. В 80-х годах по этим комиксам появился сериал (вот тогда маленьких синекожих человечков и узнал весь мир), а в 2011-м и 2013 годах вышли картины «Смурфики» – наполовину анимация, наполовину художественный фильм.
«Смурфики: Затерянная деревня» – это, так сказать, перезапуск известной истории, но с новыми героями и событиями. По сюжету смурфики – Смурфетта, Умник, Силач и Растяпа – отправляются в далекую деревню. Они хотят предупредить об опасности своих родственников, которыми заинтересовался злой колдун. Мы побывали на премьере мультфильма в киевском кинотеатре «Синема Сити». Главные гости вечера – Юлия Санина из The Hardkiss и Михаил Хома (Dzidzio), – впервые принявшие участие в озвучке.
По привычке я распелась. А готовиться я не могла – не знала, к чему именно. Мне уже в студии рассказали, как успевать произносить реплики «секунда в секунду», повторять за англоговорящей актрисой. Позже режиссер сказал, что впервые в его практике человек не актерской профессии смог так быстро вникнуть в курс дела. Хотя с украинским у меня были проблемы – режиссер постоянно меня исправлял.
Вашему сыну Даниилу год и четыре месяца. Вы разрешаете ему смотреть мультики?
Я нечасто даю сыну смотреть телевизор – в его возрасте это вредно для зрения. Только недавно мы познакомили Даниила с мультиками. Остросюжетные, такие как «Смурфики», ему пока рано смотреть. Другое дело самые простые, например, «Свинка Пеппа».
Все мультики студии «Дисней»: «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Леди и бродяга». А вот фанаткой «Смурфиков» не была.
Голосом главного персонажа, очкастого смурфика Мудрика, заговорил лидер группы Dzidzio Михаил Хома. На премьере он почти по-детски радовался.
– У меня было больше 200 реплик! – с гордостью говорит Михаил Хома. – В качестве подготовки я посмотрел оригинал – американскую версию. А потом пришел в студию дубляжа, выпил кофе и настроил всех так, что хочу все сделать за один день. И я смог!
Конечно. Он хорошо знает грамматику украинского языка, а я больше пацан уличный. (Смеется.) Общаюсь на языке львовского региона, что не всегда совпадает с литературным украинским. Но лично я считаю, что времена грамматики прошли, сейчас эпоха интернет-языка, эпоха смайликов. Важно не то, как ты говоришь, а что!
Я знал все серии наизусть. Более того, по нему и выучил польский язык. Я родился и жил в Новояворовске (город во львовской области. – Прим. ред.). Наш дом был развернут в сторону Польши. У нас были все польские телеканалы, поэтому я смотрел «Смэрфы» (именно так звучало по-польски), каждый раз ждал новую серию.
Безусловно. А если меня не пригласят, думаю, они многое потеряют. Я же люблю это, внутри большой ребенок!
Кстати, сейчас у Михаила Хомы еще один любопытный проект – он снимается в главной роли в новом фильме режиссера Любомира Левицкого «Контрабас». По словам музыканта, съемки начнутся в апреле. Точная дата выхода картины пока уточняется (об участии лидера Dzidzio в фильме Левицкого читайте на нашем сайте в ближайшее время).
Помимо Юлии Саниной и Михаила Хомы на официальной премьере мультфильма «Смурфики: Затерянная деревня» было еще немало звездных гостей.
Итак, оценить работу звезд вы сможете уже с 30 марта в кинотеатрах Украины. А не за горами и новые картины с участием наших знаменитостей, о чем мы, конечно же, будем вам рассказывать.