Как Путин в «Яндекс» приезжал

Один из сотрудников компании признался, что на работу и правда пустили не всех и ужесточили пропускной режим. А те, у кого не было удостоверения сотрудников «Яндекса», вообще не смогли попасть в офис из-за оцепления.

Также на работу не пускали и тех, чье имя оказалось в черных списках.

К визиту Путина машины с окрестных улиц пропали как по волшебству. Фотография сделана за день до приезда президента России.