Как Путин в «Яндекс» приезжал

Компания «Яндекс» 21 сентября празднует 20-летие своего основания. Поздравить компанию с юбилеем приехал даже президент России Владимир Путин. В ходе визита ему показали первый отечественный беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса».
Но для сотрудников «Яндекса» визит Путина обернулся проблемами: они рассказывали в соцсетях, что около офиса нельзя было припарковать машину, а на входе выстроилась огромная очередь.
Один из сотрудников компании признался, что на работу и правда пустили не всех и ужесточили пропускной режим. А те, у кого не было удостоверения сотрудников «Яндекса», вообще не смогли попасть в офис из-за оцепления.
Также на работу не пускали и тех, чье имя оказалось в черных списках.
К визиту Путина машины с окрестных улиц пропали как по волшебству. Фотография сделана за день до приезда президента России.
Кроме того, сотрудников «Яндекса» попросили не запирать личные тумбочки и шкафы. Как утверждается, их могли проверить. Также всех предупредили, что 21 сентября могут возникнуть проблемы с Wi-FI и сотовой связью. Во время визита президента в здании IT-компании будут работать «глушилки». Известный сайт для взрослых PorHub не упустил возможности использовать это предупреждение в маркетинговых целях (указан IP адрес офиса «Яндекс»).