ТЕЛЕКРИТИКА

Как Путин в «Яндекс» приезжал

Дуся

Компания «Яндекс» 21 сентября празднует 20-летие своего основания. Поздравить компанию с юбилеем приехал даже президент России Владимир Путин. В ходе визита ему показали первый отечественный беспилотный автомобиль и голосовой помощник «Алиса».

Но для сотрудников «Яндекса» визит Путина обернулся проблемами: они рассказывали в соцсетях, что около офиса нельзя было припарковать машину, а на входе выстроилась огромная очередь.

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Фото: instagram.com/alexlocher

Один из сотрудников компании признался, что на работу и правда пустили не всех и ужесточили пропускной режим. А те, у кого не было удостоверения сотрудников «Яндекса», вообще не смогли попасть в офис из-за оцепления.

Также на работу не пускали и тех, чье имя оказалось в черных списках.

К визиту Путина машины с окрестных улиц пропали как по волшебству. Фотография сделана за день до приезда президента России.

Фото: instagram.com/axaxaxaxaxaxaxaaxaxaxaxaxaxaxa/

А вот так та же улица выглядит в день приезда главы государства.

Фото: instagram.com/axaxaxaxaxaxaxaaxaxaxaxaxaxaxa

Сотрудникам «Яндекса» посоветовали специально не наряжаться​ к приезду Владимира Путина. Вся обстановка должна быть максимально будничной и приближенной к реальной жизни. Президента должны окружать «молодые и оптимистичные лица».

Фото: twitter.com/nickolaykononov

А потом работникам компании и вовсе запретили выходить даже в туалет.

Фото: twitter.com/nickolaykononov

Кроме того, сотрудников «Яндекса» попросили не запирать личные тумбочки и шкафы. Как утверждается, их могли проверить. Также всех предупредили, что 21 сентября могут возникнуть проблемы с Wi-FI и сотовой связью. Во время визита президента в здании IT-компании будут работать «глушилки». Известный сайт для взрослых PorHub не упустил возможности использовать это предупреждение в маркетинговых целях (указан IP адрес офиса «Яндекс»).

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