Как прошла презентация нового сезона программы Дмитрия Комарова

Но сначала Дмитрий Комаров рассказал об особенностях нового сезона. По его словам, Япония – это будущее, которое уже наступило. «Многие вещи из Японии появились и у нас, – говорит Дмитрий. – Например, потрясающие технологии, скоростные поезда и так далее. Но некоторые я не хотел бы здесь видеть». Здесь, скорее всего, Комаров имел в виду продажу ношенных женских трусиков, которые он вынужден был купить и понюхать, ведь «так велит профессия».