ТЕЛЕКРИТИКА

Как прошла презентация нового сезона программы Дмитрия Комарова

Дуся

31 августа состоялась презентация нового сезона программы Дмитрия Комарова «Мир наизнанку». Мы посетили мероприятие и подготовили фоторепортаж.


Показ программы состоялся в кинотеатре «Оскар». Началось все с фуршета, который проходил в японском стиле, ведь именно в этой стране прошла новая экспедиция ведущего. Гости могли сфотографироваться с женщинами, одетыми в традиционные японские костюмы, с самураями в доспехах или написать свое имя иероглифами.

Фото здесь и далее: Ната Боровик

Светлана Тарабарова

На презентацию пришли популярные телеведущие, поп-звезды, друзья и знакомые создателей программы. Был даже олимпийский призер Жан Беленюк, но он быстро ушел. После фуршета гости прошли в кинозал, где и состоялся предпоказ одного из выпусков программы.

Но сначала Дмитрий Комаров рассказал об особенностях нового сезона. По его словам, Япония – это будущее, которое уже наступило. «Многие вещи из Японии появились и у нас, – говорит Дмитрий. – Например, потрясающие технологии, скоростные поезда и так далее. Но некоторые я не хотел бы здесь видеть». Здесь, скорее всего, Комаров имел в виду продажу ношенных женских трусиков, которые он вынужден был купить и понюхать, ведь «так велит профессия».

Стоит отметить, что на этот раз была презентована не первая серия сезона. В ней Дмитрий поселился в отеле с БДСМ-комнатой, листал школьный учебник с какашкой, ловил рыбу фугу, ел блинчики, приготовленные роботом, ездил на скоростных поездах и многое другое. Премьера сезона состоится уже 7 сентября на телеканале «1+1».

Актер скетчкома «Страна У» Юрий Ткач со своей семьей

Оператор программы «Мир наизнанку» Александр Дмитриев с дочерью

Певец Арсен Мирзоян

Певица Анна Добрыднева

Дмитрия Комарова очень часто обнимали. Очень.

Ведущие телеканала «1+1» Соломия Витвицкая и Егор Гордеев

Ведущий телеканала «2+2» Максим Сухенко

Команда программы «Мир наизнанку»

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