Как прошла презентация нового сезона программы Дмитрия Комарова

31 августа состоялась презентация нового сезона программы Дмитрия Комарова «Мир наизнанку». Мы посетили мероприятие и подготовили фоторепортаж.
Показ программы состоялся в кинотеатре «Оскар». Началось все с фуршета, который проходил в японском стиле, ведь именно в этой стране прошла новая экспедиция ведущего. Гости могли сфотографироваться с женщинами, одетыми в традиционные японские костюмы, с самураями в доспехах или написать свое имя иероглифами.
Но сначала Дмитрий Комаров рассказал об особенностях нового сезона. По его словам, Япония – это будущее, которое уже наступило. «Многие вещи из Японии появились и у нас, – говорит Дмитрий. – Например, потрясающие технологии, скоростные поезда и так далее. Но некоторые я не хотел бы здесь видеть». Здесь, скорее всего, Комаров имел в виду продажу ношенных женских трусиков, которые он вынужден был купить и понюхать, ведь «так велит профессия».