Как отдыхали и работали украинские медийщики в начале лета

Пока одни деятели украинского шоу-бизнеса работают в поте лица над проектами, выходящими в осеннем сезоне, другие загорают на пляжах и прогуливаются по улочкам мировых столиц. Ну а я, сидя у экрана и утирая слезы белой зависти, прошлась по звездным аккаунтам в Instagram, пытаясь найти ответ на вопрос: где и чем занимались украинские медийщики в первые месяцы лета.

Ведущий Александр Скичко вместе с дочкой и женой Лизой Юрушевой отдыхал в Хорватии. Помимо этой милой семейной фотографии в Instagram Александра есть и более откровенный снимок – ведущий позирует с голым торсом возле водопада.

Александр Скичко с женой и дочерью Фото: Instagram @aleksandrskichko

«Зе Интервьюер» Анатолий Анатолич также предпочел отдых с семьей. День отца телеведущий отмечал с детьми на пляже в Греции.

Анатолий Анатолич с детьми Фото: Instagram @anatoliyanatolich

Кварталовец Артем Гагарин, как и предыдущие образцовые отцы, отдыхал в кругу семьи. Однако заморским курортам шоумен предпочел город Львов.

Артем Гагарин с женой и детьми Фото: Instagram @artem_gagarin_

Ну все, кажется, пора отвлечься от семейных идиллий и обратиться к холостякам и холостячкам. Вот, к примеру, бывшая ведущая «Орла и Решки» Леся Никитюк радует подписчиков фотографиями с отдыха в Батуми. Традиционный наряд грузинского джигита и характерный жест – поднятый вверх указательный палец – дополняют образ ироничной телеведущей.

Дитя гор Леся Никитюк в Грузии Фото: Instagram @lesia_nikituk

Комик и сценарист студии «Квартал 95» Валерий Жидков, гуляя по улицам Вильнюса и делая фото, обратил внимание на разноцветный пешеходный переход. Не без юмора, естественно. «У нас «полоса черная – полоса белая», в Европе жизнь намного сложнее. Пешеходный переход на сторону ЛГБТ», – подписал снимок Жидков. К счастью, среди фолловеров Валерия в основном адекватные люди и споров по поводу этичности шутливой подписи под постом не возникло.

Валерий Жидков в раскованной Литве Фото: Instagram @valeriizhidkov

По улочкам Италии в начале лета прогуливался ведущий телеканала СТБ Григорий Решетник. Скорее всего, за кадром остались жена Григория Кристина и пятилетний сын Иван. Впрочем, это всего лишь мои догадки.

Григорий Решетник в Италии: один, совсем один Фото: Instagram @grisha_reshetnik

Стильными снимками из отпуска в Вене поделилась с подписчиками Надежда Матвеева, ведущая программы «Все буде добре» на СТБ. Надежда позирует на фоне австрийских достопримечательностей в нежных платьях пастельных оттенков, которые ей очень идут.

Надежда Матвеева на отдыхе в Австрии Фото: Instagram @nadezhda_vsebudedobre

Соблазнительная DJ Nana, экс-участница группы NIKITA, этим летом порадовала поклонников видео, фото и историями из солнечного Лос-Анджелеса. Девушка делилась с фолловерами в Instagram красочными видами города, а также выпустила видео с горячим танцем под летний хит Светланы Лободы «Суперзвезда».

DJ Nana в Лос-Анджелесе Фото: Instagram @anastasia_domination

Надя Дорофеева позировала на фоне пальм на острове Бали. Певица регулярно обновляет свой Instagram, публикуя снимки из отпуска, который с ней разделили подруга Лера Бородина (на фото справа) и муж Владимир Дантес.

Надя Дорофеева на сказочном Бали Фото: Instagram @nadyadorofeeva

Ольга Фреймут в начале июня была в Лондоне на концерте Бейонсе и Джей-Зи в рамках европейской части их тура On The Run Tour II. Шоу впечатлило ведущую, о чем она поспешила сообщить своим подписчикам.

Ольга Фреймут в Лондоне Фото: Instagram @freimutolia

Телеведущая и певица Оля Цибульская также побывала на концерте американских исполнителей. Правда, ей не пришлось ехать так далеко: в руках у счастливой Ольги – билет на концерт OTR II, который состоялся в Варшаве.

Ольга Цибульская в Варшаве даже не пытается скрыть восторг Фото: Instagram @cybulskaya

Но если вы думаете, что все звезды отечественного шоу-биза уехали из страны и вовсю веселятся, то спешу вас заверить: некоторым все же приходится работать летом. Так, телеведущая Лилия Ребрик осталась в Киеве вместе с семьей и вовсю трудится над своими проектами. Однако она уже планирует отпуск и иногда даже просит своих подписчиков в соцсетях порекомендовать лучшее место для отдыха.

Лилия Ребрик с мужем и «летающим» ребенком Фото: Instagram @liliia.rebrik

Певица Руслана Лыжичко, которая, кажется, стала завсегдатаем различных социальных мероприятий, также предпочла остаться в Украине. Она сообщила в своем профиле в соцсети о том, что 4 и 5 июля будет присутствовать во Львове на немецко-украинском бизнес-форуме, который посвящен вопросам экологии и сохранения энергии. Впрочем, самой Руслане энергии не занимать: в свои 18+ звезда много времени посвящает физическим нагрузкам, благодаря чему находится в идеальной форме.

Певица Руслана Лыжичко Фото: Instagram @ruslana.lyzhychko

Ну и напоследок соблазню вас фотографией сочной вареной кукурузки в руках кинодивы Ольги Сумской. Актриса предпочла отдохнуть как простой смертный, загорая на одесском пляже и вкушая дары украинской земли.

Рука, нога и кукуруза Ольги Сумской на пляже в Одессе Фото: Instagram @olgasumska