Как Ольгу Фреймут не пустили в Киево-Печерскую лавру

«Так хотіли зі Златою до Плащанички, – рассказывает на своей страничке в Instagram Ольга Фреймут. – На вході до Лаври – охорона. Квитки потрібно купувати. Відколи у Бога є продюсери?»

Все дело в том, что Фреймут была безумно удивлена, когда с дочкой Златой пришла помолиться в Киево-Печерскую лавру, но охрана их не пустила. Оказалось, войти на территорию можно только с билетом, который стоит 25 гривен. Телеведущая была так возмущена, что все сняла на телефон и опубликовала в Instagram.