Как Ольгу Фреймут не пустили в Киево-Печерскую лавру

«Так хотіли зі Златою до Плащанички, – рассказывает на своей страничке в Instagram Ольга Фреймут. – На вході до Лаври – охорона. Квитки потрібно купувати. Відколи у Бога є продюсери?»
Все дело в том, что Фреймут была безумно удивлена, когда с дочкой Златой пришла помолиться в Киево-Печерскую лавру, но охрана их не пустила. Оказалось, войти на территорию можно только с билетом, который стоит 25 гривен. Телеведущая была так возмущена, что все сняла на телефон и опубликовала в Instagram.
«Справа и слева касса, не надо этим цирком заниматься! – заявил охранник Ольге. – Сейчас время музея. Бесплатно можно зайти, когда служба идет».
Более подробно о правилах посещения территории Лавры ведущей рассказал еще один сотрудник. Его слова Фреймут тоже сняла на камеру.
Несмотря на то что проводятся утренние и вечерние богослужения, во время которых можно бесплатно зайти на территорию Киево-Печерской лавры, Ольга все равно отказывалась принимать факт платного входа.
Но охранник был непоколебим: «Вход один для всех!»
Мы с Мусей надеемся, что Ольга Фреймут с дочкой таки посетили Киево-Печерскую лавру и помолились. Ведь такой светлый праздник!