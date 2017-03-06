Как Никитины трогательно поздравили старшую дочь с днем рождения

Оказывается, сегодня день рождения юной Полины Никитиной, дочки Юрия Никитина и Ольги Горбачевой. Звездные родители решили не оставлять этот день без внимания в соцсетях и опубликовали очень милые фотографии с дочкой.

«Первый День Рождения без этой Девочки и этого Мальчика. Как ни хлопотно готовить каждый год детский праздник, но без него, оказалось, совсем не то. Потому что день Рождения Детей - это праздник каждой Мамы. Родить и растить Ребенка - это как слетать в Космос, вернуться на Землю, понять зачем ты здесь и каждый день наблюдать, как масштабы Вселенной пытаются вместиться в маленького земного Человека. Спасибо, что пришла, Доченька», - написала Горбачева.