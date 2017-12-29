Как не разориться на такси в новогоднюю ночь

Во время праздников спрос на такси традиционно повышается, соответственно вероятность вовремя попасть на вечеринку и не потратить все деньги на дорогу уменьшается. Перед вами небольшой гид, как выгодно и надежно перемещаться по городу в новогоднюю ночь.
«Uber Украина»
В праздничный период формирование стоимости поездок с Uber происходит по тому же принципу, что и в другое время: базовые тарифы неизменны, но, если в определенный момент времени спрос (количество заказов) в конкретных районах города превышает предложение (количество доступных автомобилей на линии), платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города.
Как только баланс спроса и предложения восстанавливается, цена возвращается к базовому тарифу, который рассчитывается, например, в Киеве для uberX так:
Подача машины 25 грн + 4,5 грн за каждый километр пути + 1,15 грн за каждую минуту пути, все составляющие суммируются.
Применение динамических коэффициентов позволяет обеспечить надежность сервиса: пользователи Uber могут рассчитывать на заказ автомобиля даже в моменты пикового спроса.
Важно отметить, что пользователь видит точную стоимость поездки (которая уже учитывает динамический коэффициент, если он применен) еще до подтверждения заказа, поэтому может решить, совершить поездку или подождать, пока спрос снизится.
По опыту прошлых лет, пик заказов поездок приходится на 29–31 декабря. Повышенный спрос традиционно наблюдается с 18:00 до 23:00 31 декабря, а в новогоднюю ночь – с 1 ночи до 4 утра.
Uklon
По нашей статистике, пики приходятся на два временных промежутка: с 21:00 до 22:00 и с 00:10 до 00:30. Это время, когда люди активно едут отмечать Новый год в гости.
Стандартно на праздники действуют такие тарифы: с 18:00 31 декабря до 10:00 1 января – двойной тариф, с 10:00 до 18:00 1 января – полуторный тариф. Также могут ситуативно действовать рекомендуемые повышенные коэффициенты, хотя клиент может гибко управлять ценой.
За исключением двух пиков, время ожидания авто не сильно отличается от стандартного выходного дня. На самом деле спрос в новогоднюю ночь не настолько высокий, просто водителей, которые работают на праздники, значительно меньше.
Такси «Оптимальное» (интегрировано с «Приват24»)
Вечерняя нагрузка начинается в период с 16:00 до 20:00, самый большой наплыв в основном по пятницам.
Новогодние тарифы в основном без изменений. Двойной тариф включается в районе 18:00 31 декабря и длится до 6:00 1 января. Например, поездка 31 декабря в 23:00 с Крещатика, 15 на Маяковского, 2 обойдется в 181 грн.
В новогоднюю ночь вывоз в основном составляет 100%, время ожидания автомобиля – от 5 до 15 минут.
Заглавное фото: shkolazhizni.ru
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