Как не разориться на такси в новогоднюю ночь

В праздничный период формирование стоимости поездок с Uber происходит по тому же принципу, что и в другое время: базовые тарифы неизменны, но, если в определенный момент времени спрос (количество заказов) в конкретных районах города превышает предложение (количество доступных автомобилей на линии), платформа автоматически применяет повышающий коэффициент, то есть стоимость поездок временно увеличивается, привлекая тем самым больше водителей в эту точку города.

Как только баланс спроса и предложения восстанавливается, цена возвращается к базовому тарифу, который рассчитывается, например, в Киеве для uberX так:

Подача машины 25 грн + 4,5 грн за каждый километр пути + 1,15 грн за каждую минуту пути, все составляющие суммируются.

Применение динамических коэффициентов позволяет обеспечить надежность сервиса: пользователи Uber могут рассчитывать на заказ автомобиля даже в моменты пикового спроса.

Важно отметить, что пользователь видит точную стоимость поездки (которая уже учитывает динамический коэффициент, если он применен) еще до подтверждения заказа, поэтому может решить, совершить поездку или подождать, пока спрос снизится.

По опыту прошлых лет, пик заказов поездок приходится на 29–31 декабря. Повышенный спрос традиционно наблюдается с 18:00 до 23:00 31 декабря, а в новогоднюю ночь – с 1 ночи до 4 утра.



