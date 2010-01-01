Как менялось декольте Джамалы

Джамала покоряла зрителей еще со своего выхода на сцену конкурса «Новая волна» в 2009году. Иудается ей это не только благодаря потрясающему голосу, но и отменной работе стилистов. За годы карьеры имидж Джа существенно менялся, причем не раз. Но неизменным оставалось одно – декольте. Стилисты певицы все время так красиво его подчеркивают, что даже нам захотелось сделать подборку из разных луков Джамалы и показать вам, как нужно выделять свои достоинства.

2010 год

Фото: star-factory.com.ua

Джамала в 2010 году: длинноволосая, дерзкая, амбициозная и со скромным декольте.

2011 год

Фото: tochka.net

В 2011 году Джа меняет имидж. Сценическое декольте певицы поначалу было очень ненавязчивым...

2012 год

Фото: Елена Гроза

...но с каждым годом становилось все глубже

2013 год

Фото: vesti-ukr.com

Смело, правда?

2014 год

Фото: http://www.mediabusiness.com.ua

Думаю, Джамала явно не равнодушна к V-образным вырезам.

2015 год

Фото: https://www.facebook.com/jamalaofficial/

Красиво, ничего не скажешь!

2016 год

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

И будучи на Евровидении, Джа не упустила возможности надеть платье с очень глубоким декольте.

2017 год

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

И вот на церемонии «Viva! Самые красивые 2016» Джамала окончательно поразила всех своим луком. И даже не так глубиной декольте, как размером бюста. Стилисты, как у вас получается? Я тоже так хочу!