Как менялось декольте Джамалы

Джамала покоряла зрителей еще со своего выхода на сцену конкурса «Новая волна» в 2009году. Иудается ей это не только благодаря потрясающему голосу, но и отменной работе стилистов. За годы карьеры имидж Джа существенно менялся, причем не раз. Но неизменным оставалось одно – декольте. Стилисты певицы все время так красиво его подчеркивают, что даже нам захотелось сделать подборку из разных луков Джамалы и показать вам, как нужно выделять свои достоинства.
2010 год
Джамала в 2010 году: длинноволосая, дерзкая, амбициозная и со скромным декольте.
2011 год
В 2011 году Джа меняет имидж. Сценическое декольте певицы поначалу было очень ненавязчивым...
2012 год
...но с каждым годом становилось все глубже
2013 год
Смело, правда?
2014 год
Думаю, Джамала явно не равнодушна к V-образным вырезам.
2015 год
Красиво, ничего не скажешь!
2016 год
И будучи на Евровидении, Джа не упустила возможности надеть платье с очень глубоким декольте.
2017 год
И вот на церемонии «Viva! Самые красивые 2016» Джамала окончательно поразила всех своим луком. И даже не так глубиной декольте, как размером бюста. Стилисты, как у вас получается? Я тоже так хочу!
И вообще, мы с Мусей считаем, что если есть что показать и знаешь как, то зачем прятать? Джамала, ждем ваших следующих удивительных образов!