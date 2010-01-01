Как менялась Алина Гросу

«Жу-жу-жу, маленька бджілка, жу-жу-жу, з листа на гілку, жу-жу-жу, я з бджілкою дружу!» – песня-хит, которая всегда всплывает в моей памяти при виде певицы Алины Гросу.
Естественно, «маленька бджілка» выросла и сейчас уверенно покоряет вершины шоу-бизнеса. Правда, российского. Но не нам с Мусей учить Алину. Но именно нам, верным стражам звездной жизни, замечать кардинальные изменения во внешности молодой певицы. Недавно увидели с Мусей фото в Instagram и подумали: «Какая красивая женщина!» Когда присмотрелись получше, оказалось, что это пост Алины Гросу. Нет, ну сами посмотрите!
2010 год
Такой Алина в 15 лет уехала поступать в Москву во ВГИК.
2011 год
Во время первых трех курсов учебы внешность Гросу менялась разве что в длине и оттенке волос.
2012 год
Алина и в 2012 году по-прежнему оставалась милой юной студенткой.
2013 год
В 2013 году Алина начала более активно экспериментировать с цветом волос и яркостью макияжа.
2014 год
В 2014 году Гросу окончила четвертый курс ВГИКа, отрастила (или нарастила?) волосы и была в начале своего взрослого сольного пути в Москве.
2015 год
Тада-а-а-а-м! В 2015 году Гросу буквально поразила всех изменениями во внешности. Белокурые локоны, броский макияж, лицо стало словно вытянутым, скулы и губы – ярко выраженными, а носик заметно уменьшился.
Здесь, кстати, певице 19 лет, а нам с Мусей показалось, что лет на десять больше.
2016 год
Это именно тот снимок, о котором я писала в начале, когда, увидев его, мы с Мусей не узнали Гросу.
2017 год
Так сейчас выглядит 21-летняя певица. Гросу до сих пор утверждает, что не прибегала к услугам хирургов и что все ее внешние изменения – это работа над собой и хитрости макияжа. Вот и мне бы найти такой тональный крем, чтобы носик вдвое уменьшал, и такую пудру, чтобы делала впалые щеки! Хотя что я здесь умничаю? Видимо, в российском шоу-бизнесе свои стандарты красоты.