Как менялась Алина Гросу

Тада-а-а-а-м! В 2015 году Гросу буквально поразила всех изменениями во внешности. Белокурые локоны, броский макияж, лицо стало словно вытянутым, скулы и губы – ярко выраженными, а носик заметно уменьшился.

Здесь, кстати, певице 19 лет, а нам с Мусей показалось, что лет на десять больше.