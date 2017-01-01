Как медийщики поздравляли всех в Новый год и куда разъехались после него

Каждый уважающий себя мечтатель загадывает всё самое-самое за те 12 секунд, что отбивают куранты в новогоднюю ночь. В тысячи домов в мыслях витают миллионы «хочу, хочу, хочу». А одними из этих миллионов, также заветно произносят «хочу» и наши знаменитости.
Дуся немного поузнавала о новогодних желаниях звёзд себе и о пожеланиях для любимой публики.
К примеру, Виталий Козловский скромно стал возле ёлочки со своей возлюбленной Раминой (участница пятого сезона «Холостяка») и пожелал всем любви. В хештегах, Виталий большими буквами написал «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» . То есть, как поняла я, всем - любви, а себе - Рамину.
Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец родилась в прекрасный день – 1 января. То есть, можно сказать, прямо в новом году. И вот, в преддверии праздника , Елена попросила всех друзей не дарить ей подарки, а вместо этого присоединиться к двум проектам благотворительности и «отсыпать немного волшебства и доброты, сделать счастливее стариков, детей и меня».
В канун своего Дня Рождения и Нового Года, Елена написала на своей страничке в фейсбук, что деньги собраны в полной сумме и старикам, и детям.
Вот это, я понимаю, желания у человека!
Все сетуют на 2016-й, а вот для Светланы Тарабаровой этот год, наоборот, особенный.
«Этот год для меня был самым - самым в моей жизни, – написала певица. - Мужчина Моей Мечты стал моим мужем. Я хочу пожелать всем, кто ещё не встретил свою любовь, верить. Потому как "Если веришь, значит точно, обязательно встретишь Любовь!" .Всем тем, кто встретил - беречь! Я благодарю вас за все, я ценю каждого и обещаю быть лучше. Каждому слушателю, каждому неравнодушному - спасибо! Я люблю Вас, люблю тебя жизнь! И прошу одного... Мира в моей стране!».