ТЕЛЕКРИТИКА

Как медийщики поздравляли всех в Новый год и куда разъехались после него

Комаров – с петухом, Притула – с бокалом, Каминская – на Сейшелах, а Ефросинина – в Германии

Дуся

Каждый уважающий себя мечтатель загадывает всё самое-самое за те 12 секунд, что отбивают куранты в новогоднюю ночь. В тысячи домов в мыслях витают миллионы «хочу, хочу, хочу». А одними из этих миллионов, также заветно произносят «хочу» и наши знаменитости.

Дуся немного поузнавала о новогодних желаниях звёзд себе и о пожеланиях для любимой публики.

К примеру, Виталий Козловский скромно стал возле ёлочки со своей возлюбленной Раминой (участница пятого сезона «Холостяка») и пожелал всем любви. В хештегах, Виталий большими буквами написал «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» . То есть, как поняла я, всем - любви, а себе - Рамину.

Актриса студии «Квартал 95» Елена Кравец родилась в прекрасный день – 1 января. То есть, можно сказать, прямо в новом году. И вот, в преддверии праздника , Елена попросила всех друзей не дарить ей подарки, а вместо этого присоединиться к двум проектам благотворительности и «отсыпать немного волшебства и доброты, сделать счастливее стариков, детей и меня».

В канун своего Дня Рождения и Нового Года, Елена написала на своей страничке в фейсбук, что деньги собраны в полной сумме и старикам, и детям.

Вот это, я понимаю, желания у человека!

Все сетуют на 2016-й, а вот для Светланы Тарабаровой этот год, наоборот, особенный.

«Этот год для меня был самым - самым в моей жизни, – написала певица. - Мужчина Моей Мечты стал моим мужем. Я хочу пожелать всем, кто ещё не встретил свою любовь, верить. Потому как "Если веришь, значит точно, обязательно встретишь Любовь!" .Всем тем, кто встретил - беречь! Я благодарю вас за все, я ценю каждого и обещаю быть лучше. Каждому слушателю, каждому неравнодушному - спасибо! Я люблю Вас, люблю тебя жизнь! И прошу одного... Мира в моей стране!».

А вот Сергей Притула был краток в своем пожелании. «С Новым годом, друзья! – написал телеведущий. – Давайте держаться друг друга. Все будет хорошо!».

Ресторатор, бывший судья шоу «МастерШеф» Николай Тищенко поздравил всех вместе со своим сыном Даней. Вместе они пожелали всем семьям здоровья и счастья.
Дмитрий Комаров был как всегда оригинален, и поздравил подписчиков с наступившим годом петуха фотографией с главной птицей года. А еще и подписал, что такое селфи в 2017 году должно быть у каждого.
Нет, пожалуй, самое оригинальное новогоднее поздравление и времяпрепровождение – у Соломии Витвицкой. Она передает нам праздничный привет с… Марса. Ну ладно, не оттуда (хотя подписи под ее фото говорят именно об этом), а с какого-то жаркого курорта.
«Есть ли жизнь на Марсе? – подписала снимок Витвицкая. – О еееее. С Новым фееричным годом!».
А что же после Нового года? Отработав корпоративы и новогодние «огоньки» , многие из украинского бомонда, улетели в теплые края. Не все в тёплые, правда, но , главное, что улетели. Итак, смотрим и завидуем.
Алексадр Пономарев:
Андрей Джеджула в Таиланде.
Маша Ефросинина... ушла в себя в Германии.
Ольга Сумская более патриотична в выборе места отдыха. Поэтому праздники проводит в Карпатах
Слава Каминская из «НеАнгелов» январь встречает на Сейшелах.
А я, друзья мои, по-прежнему с вами и никуда не лечу. Смахиваю скупую мужскую слезу по этому поводу и снова погружаюсь в пучины соцсетей, чтобы выловить для вас что-нибудь очень интересное.