Как медийщики поздравляли всех в Новый год и куда разъехались после него

Каждый уважающий себя мечтатель загадывает всё самое-самое за те 12 секунд, что отбивают куранты в новогоднюю ночь. В тысячи домов в мыслях витают миллионы «хочу, хочу, хочу». А одними из этих миллионов, также заветно произносят «хочу» и наши знаменитости.

Дуся немного поузнавала о новогодних желаниях звёзд себе и о пожеланиях для любимой публики.

К примеру, Виталий Козловский скромно стал возле ёлочки со своей возлюбленной Раминой (участница пятого сезона «Холостяка») и пожелал всем любви. В хештегах, Виталий большими буквами написал «МОЁ ЖЕЛАНИЕ» . То есть, как поняла я, всем - любви, а себе - Рамину.