Как Лидия Таран, Анатолий Анатолич и Александра Лобода собирали волшебные кристаллы

Если вы еще не знали, то проект «Здійсни мрію» создан для того, чтобы осуществлять мечты тяжелобольных деток. Алексей Апокин в свои 12 лет борется с остеосаркомой и мечтает создавать игры для телефонов, айпадов и планшетов. Об этом кураторам проекта Лидии Таран и Александре Лободе рассказали волонтеры из Института рака. И так начался путь воплощения большой мечты в реальность.

Фото: тут и далее Максим Лисовой

Анатолий Анатолич является вдохновителем воплощения мечты Леши. К тому же телеведущий так же, как и мальчик, родом из Кривого Рога.

Анатолий Анатолич вспоминает, как произошло знакомство с этим мальчиком.

«З Олексієм познайомилися взимку, я тоді був у червоній шапці, – рассказывает Анатолич. – Ми приїхали до наших друзів в офіс, які розробляють відеоігри та додатки до них. У Льоши була ідея щось створювати, будувати, а не стріляти і руйнувати. Ми почали розробляти персонаж і одразу його малювали. І Льоша тоді подивився на мою червону шапку і сказав: "Нехай він буде в шапці"».

Расскажу вам вообще смысл игры. Есть мальчик по имени Alex, который постоянно находится в движении и встречает на своем пути препятствия. Преодолевая их, парень открывает новые миры. Но чтобы все успешно преодолеть, нужно иметь необычайные возможности, которые дают Алексу волшебные кристаллы. Чем больше кристаллов собирает мальчик, тем дальше он пройдет в своем путешествии. Кстати, количество собранных очков не ограничено.

При этом в игре присутствуют элементы реальности, которые дают ощущение того, что вы преодолеваете препятствия вместе с Алексом. К тому же, скачав игру бесплатно, позже вы сможете пожертвовать от 1 до 100 долларов на лечение онкобольных деток.

Поддержать Лешу приехали и волонтеры с Института рака. Они все пробовали преодолевать препятствия в игре мальчика

На первый взгляд может показаться, что легче игры не придумаешь, но это не так. Телеведущая Лидия Таран отметила, что удержать Алекса от падения не так-то просто. Это подтвердили и заядлые геймеры.

Лидия Таран и Александра Лобода пытаются преодолевать препятствия и собрать как можно больше волшебных кристаллов. У Александры получилось набрать всего два балла, у ребят – около 20

Алексею удалось набрать целых 52 балла за одну игру