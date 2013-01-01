Как менялась Мария Яремчук за пять лет

В 2016 году Мария кардинально поменяла внешность и имидж. У певицы отныне новая прическа, но самое главное – явно видны изменения в чертах лица: существенно увеличились губы, впали щеки.

А потом Мария и вовсе стала блондинкой. Но ненадолго.