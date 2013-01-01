Как менялась Мария Яремчук за пять лет

Мария Яремчук ворвалась в украинский шоу-бизнес в 19 лет, прямиком из шоу «Голос країни». Затем – участие в «Новой волне», Евровидение, видеоклипы, новые песни и постоянные эксперименты с внешностью. С того момента, когда мы впервые увидели молодую певицу на сцене, она существенно изменилась. Судите сами.
Многие утверждают, что Мария Яремчук воспользовалась услугами пластических хирургов. Однако певица уверяет: боится любого хирургического вмешательства, более того, мама ее просто прибьет за подобные эксперименты. И все бы ничего, да глянули мы с Мусей новый клип певицы, где она в конце «рожает» дельфина, – и едва узнали Марию. Выглядит, конечно, отлично, но словно это совершенно другой человек, а не Маша. Мы так увлеклись поиском образов артистки с начала ее карьеры, что решили и с вами поделиться: может, вы скажете, что произошло?
2013 год
Мария Яремчук в 2013 году. Девочка девочкой: без толстого слоя макияжа, в легком платьице ниже колен и улыбкой.
2014 год
У певицы длинные волосы и максимально естественный образ.
2015 год
Яремчук все больше начинает экспериментировать с образом и макияжем.
2016 год
В 2016 году Мария кардинально поменяла внешность и имидж. У певицы отныне новая прическа, но самое главное – явно видны изменения в чертах лица: существенно увеличились губы, впали щеки.
А потом Мария и вовсе стала блондинкой. Но ненадолго.
2017 год
А вот Маша во время отдыха на Бали в 2017 году. Мы с Мусей долго вглядывались в фотографию певицы, чтобы понять: это все-таки она или кто-то другой.
Что мы с Мусей точно поняли, так это то, что красота – страшная сила!