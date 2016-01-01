Как Горянский лечил болезни «народным методом», а в Ребрик влюбились сразу двое

12-серийную картину «Вверх тормашками», которая выйдет в эфире «1+1» в 2017 году, снимали в Киеве, Одессе и Львове. Большинство актеров и режиссер – одесситы, а главного героя сыграл коренной львовянин.
– В больнице – важная часть съемок, – объясняет Максим. – По сюжету сюда попадает мама главного персонажа, львовская учительница Ульяна, которую сыграла Наталья Сумская. Она приезжает с сыном Марьяном из родного Львова в Одессу на каникулы (Ульяну наградили на работе путевкой за особые заслуги). Но так получается, что она… не очень удачно участвует в одном конкурсе и попадает в больницу. В итоге мать и сын остаются в Одессе на неопределенное время. Больше рассказывать не буду – сами все увидите.
«В Одессе снимали во всех знаковых местах: на Привозе, на Приморском бульваре, где я когда-то с друзьями прогуливал школу, в историческом центре…»
– Да, западной и южной. Но столкновение не в негативном значении этого слова. Мы показываем, как взаимодействуют представители разных регионов и как они находят общий язык. Наш главный герой, львовянин Марьян, задержавшись в Одессе, оказался не в своей тарелке. Но приоткрою тайну: он очень неплохо прижился в Южной Пальмире.
– Да, мне было очень комфортно снимать в родном городе. Осенью мы ездили туда в командировку, снимали во всех знаковых местах города. Побывали на Привозе, снимали и на Приморском бульваре, где я когда-то с друзьями прогуливал школу, в историческом центре… (Улыбается.)
– Их много. Но в первую очередь Одесса – не в разговоре, а в способе мышления и в том, как люди относятся к жизни. В сериале мы стремимся показать этот город не таким, каким его привыкли видеть зрители в сериалах и кино, когда местные жители говорят на непонятном многим языке, хоть в жизни и одесситы говорят и не так. Мы старались приблизиться к нашим реалиям. Но и колорит, безусловно, сохранили. Кстати, на съемках актеры-одесситы подсказывали: «У нас так не говорят, давайте изменим эту фразу!» То же самое с Олесем Федорченко, который сыграл Марьяна. Он подсказывал всем, как говорят именно во Львове, чтобы все было как в жизни…
Пожалуй, один из самых колоритных персонажей – пациент Савелий Самойлович, которого сыграл Владимир Горянский. В клинике «Лекарь» он не лежит, а отдыхает: никаких болезней на самом деле у него нет, Савелий мастерски симулирует одну болячку за другой. А в больницу он сбежал от надоедливых родственников. То есть герой Горянского, конечно, лечится, но народными методами. Алкоголь, по словам мнимого больного, ему прописали доктора. Крепкие напитки, как ни странно, продаются прямо в кафе клиники (почему – в фильме есть объяснение).
Креативный продюсер сериала «Вверх тормашками» Дмитрий Савьяненко также рассказал интересные подробности съемок.
– Конечно! Романтических сцен там очень много, но откровенной эротики нет. (Смеется.)
– Конечно, мы старались его воссоздать, в том числе в элементах декораций. Да и то, что режиссер – одессит, тоже повлияло на работу нашей группы и на настроение на площадке. Я, например, не встречал депрессивных людей из Одессы. Они, наверное, как никто другой, умеют заражать оптимизмом. На съемках это очень важно. Если вдруг возникает напряженная ситуация, режиссер начинает шутить в рацию – и сразу все сглаживается.
Наталья Сумская:
«Одна рука сына моей героини возле матери, а другая держит девушку. Сценаристы точно подметили: так же бывает и в жизни»
– Да, любовь неожиданно захлестнула героя Олеся Федорченко, притом что он постоянно рядом с матерью и заботится о ней. Что тут поделаешь, одна его рука возле матери, а другая держит девушку. Сценаристы очень точно подметили: так же бывает и в жизни. Сама история интересная, да и тема достаточно новая: схождение представителей двух регионов, двух культур.
– Прежде всего в смыслах семейных устоев, все-таки львовское воспитание имеет глубокие корни. Например, дети должны просить благословения у родителей на брак, обращаются к родителям на «Вы». И это нормально, так должно быть.
– Наверное, то, что мать, вот так запросто не хочет отпускать своего сына. Марьян повзрослел, ему уже пора выйти из-под маминого крыла. Он делает это постепенно, с уважением, ведь очень любит маму. Львовское воспитание не позволяет ему вести себя слишком вольно.
– Максим юный, но оказался профессионалом. Уже на пробах четко дал понять, что хочет от артиста, и объяснял очень простым языком, что ему нужно в кадре.
Олесь Федорченко:
«В шесть лет я уже знал, как клеятся усы, как выглядит настоящая сабля, как костюмеры готовят актеров»
– Нет. Он сказал, что я уже взрослый, состоявшийся актер и должен решать сам. А вот в театре подсказывать мне может…И отец, и мама работают в Национальном театре имени Марии Заньковецкой во Львове. Папа – Евгений Федорченко – народный артист, а мама – начальник реквизиторского отдела. Первый раз я вышел на сцену в шесть лет – сыграл маленькую роль, одного из сыновей Ивана Гонтыв спектакле «Гайдамаки».
– Нет, зато я в те годы уже знал, как клеятся усы и как выглядит настоящая сабля, как костюмеры готовят актеров… (Помолчав.) Вы чувствуете, приходя домой, что квартира имеет свой запах? Вот для меня такая ассоциация с театром. У него свой особенный запах.
– Да, я окончил журфак, но в итоге стал актером. Прихожу в театр – и проблемы остаются за его стенами. Я уже не Олесь Федорченко, а например, Назар Стодоля или кузнец Вакула…
– Да. Кроме того, мой персонаж Марьян играет в рок-группе на барабанах. При этом он воспитан в чисто львовских традициях мамой и тетей. Он – мамин ребенок, но периодически пытается вырваться из-под ее крыла, бывает, его «заносит». Вот, например, в рок-группу пошел играть. Любит с товарищами по ночам погулять, а потом тихонько прийти домой, чтобы маму не разбудить…
– Ой, прекрасные! Она и впрямь заботилась, переживала как мама. Помню, как-то у меня заболела нога. Наталья: «Що ж ти, синочку?!» И размяла мне ногу (смеется). Да и вообще у нас очень дружная съемочная группа. Не было такого, чтобы кто-то кричал или нервничал на съемках. Такая теплота очень помогает в работе…
Итак, премьера сериала «Вверх тормашками» будет в следующем году на телеканале «1+1».
Ждем! И, конечно же, будем сообщать вам еще много интересных подробностей.