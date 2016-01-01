Как Горянский лечил болезни «народным методом», а в Ребрик влюбились сразу двое

На съемках (эпизоды, за созданием которых я наблюдала, снимали в павильоне Национального выставочного комплекса «Экспоцентр Украины» на ВДНХ в Киеве) царила веселая атмосфера. За несколько часов, проведенных на площадке, я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь повысил голос или высказал недовольство, как это часто бывает. И несмотря на то, что за день все устали (работа началась в 8:30) и в импровизированной больнице было довольно холодно, съемочная группа и актеры смеялись, шутили, а в перерывах подкреплялись едой из буфета (она была самой что ни на есть настоящей) и пили горячий чай. Кстати, с трудом верилось, что больница – это декорация, здесь все так, как мы привыкли видеть: таблички с именами врачей, регистратура, карточки, нескончаемые коридоры… Только за окном – имитация одесского пейзажа.