Как Голливуд сдерживает биологический рост молодых и перспективных актеров

Просматривая новости в сети, я нашла занимательный пост сетевого анонимного художника под псевдонимом Дюран (Duran), где речь шла о популярных детях-актерах, которым ни в коем случае нельзя расти, оставаясь все время маленькими. Художник рассказывает, как Голливуд борется с взрослением при помощи фармакологии.

«Как мы знаем, если Голливуд находит курицу, несущую золотые яйца, он будет доить ее до последнего, – пишет Дюран. – Обычная практика, когда актер, подписываясь на роль, соглашается на участие сразу в двух продолжениях, даже если фильм провалится и продолжений не будет. В случае же успеха студия будет снимать сиквелы и приквелы до тех пор, пока сработавшая однажды формула не перестанет приносить кассу. Именно поэтому актеры-дети, снявшиеся в хите, представляют наиболее рисковый актив. Они быстро взрослеют.

Звездные дети обычно успевают сняться в паре успешных фильмов, а затем меняются так сильно, что теряют привлекательность для зрителя и уже не вписываются в детские сюжеты. Порой и во взрослом кино себя найти уже не могут. Так было с Маколеем Калкиным, Хейли Джоэл Осментом, сестрами Олсен и прочими. Что же делать? Как заставить детей-актеров не взрослеть?