Как Голливуд сдерживает биологический рост молодых и перспективных актеров

Просматривая новости в сети, я нашла занимательный пост сетевого анонимного художника под псевдонимом Дюран (Duran), где речь шла о популярных детях-актерах, которым ни в коем случае нельзя расти, оставаясь все время маленькими. Художник рассказывает, как Голливуд борется с взрослением при помощи фармакологии.
«Как мы знаем, если Голливуд находит курицу, несущую золотые яйца, он будет доить ее до последнего, – пишет Дюран. – Обычная практика, когда актер, подписываясь на роль, соглашается на участие сразу в двух продолжениях, даже если фильм провалится и продолжений не будет. В случае же успеха студия будет снимать сиквелы и приквелы до тех пор, пока сработавшая однажды формула не перестанет приносить кассу. Именно поэтому актеры-дети, снявшиеся в хите, представляют наиболее рисковый актив. Они быстро взрослеют.
Звездные дети обычно успевают сняться в паре успешных фильмов, а затем меняются так сильно, что теряют привлекательность для зрителя и уже не вписываются в детские сюжеты. Порой и во взрослом кино себя найти уже не могут. Так было с Маколеем Калкиным, Хейли Джоэл Осментом, сестрами Олсен и прочими. Что же делать? Как заставить детей-актеров не взрослеть?
И тут на помощь жадным кинобоссам приходит фармакология. Соматостатин – это гормон, подавляющий выработку гипофизом соматотропина, известного также как гормон роста. Он есть и в здоровом организме, но введенный извне в больших объемах в виде препарата октреотида замедляет рост человека. Идеально, если хочется, чтобы ребенок-звезда оставался как можно дольше мелким.
Первым, кому (с согласия родителей, конечно) начали вводить соматостатин, был Хейли Джоэл Осмент. Звезда «Шестого чувства» и «Искусственного разума» удивительно долго оставался маленьким и смазливым, что позволило Голливуду заработать на сборах сотни миллионов долларов. Однако в какой-то момент гормональный дисбаланс начал сказываться на внешности Осмента.
Дело в том, что гормон роста усиливает синтез белка и тормозит его распад, а также способствует снижению отложения подкожного жира, усилению сгорания жира и увеличению соотношения мышечной массы к жировой. Поэтому из-за его недостатка все еще детское личико Осмента начало стремительно обрастать жиром. Сейчас актер остался прежнего роста, но стал пухленьким, поэтому ребенка играть уже не может. Впрочем, за десятилетие соматостатинного курса он заработал достаточно, чтобы завершить актерскую карьеру.
Другой пример – сериал The middle («Бывает и хуже»), где за девять сезонов младший сын, которого играет Аттикус Шаффер, практически не вырос. С каждым сезоном накачанный соматостатином пацан все больше напоминает карлика, усыновленного добродушной семейкой. Особенно удивляет, что в сценарии этот очевидный парадокс никак не обыгрывается: старшие брат и сестра взрослеют, младший растет разве что вширь, а родители этого словно не замечают.
В общем, пока ребенок-актер привлекает аудиторию, Голливуд способен сдерживать его биологический рост. С развитием фармакологии, вероятно, удастся свести к минимуму негативные последствия приема соматостатина и актеры смогут до глубокой старости играть детей, не вызывая у зрителя подозрений. Все ради нас, зрителей».
Дюран (или Duran) – анонимный художник, владелец одноименного сообщества «ВКонтакте», (к слову, из авторских – самого популярного). О личности художника известно только то, что это молодой мужчина. Псевдоним Дюран Дюран он взял из французских комиксов Жан-Клода Фореста (так зовут главного героя), в которых рассказывается о приключениях красавицы Барбареллы.