Как Facebook отреагировал на задницу Седюка и угрозы Авакова

Его задержала охрана конкурса и передала в руки полиции. Сейчас Седюк сидит в СИЗО. Министр внутренних дел Арсен Аваков оперативно отреагировал на инцидент и изъявил желание посадить журналиста на пять лет, заодно порекомендовав ему не снимать в камере штаны.

«Телекритика» собрала самые интересные посты медийщиков на эту тему в социальной сети Facebook.

Ведущий Сергей Притула назвал Седюка идиотом и порекомендовал не попадаться к нему на глаза.

Замдиректора департамента новостей 1+1 Media Катерина Коберник считает, что людям, всерьез призывающим сажать пранкера Седюка нужно отправляться в Россию.

Заместитель главного редактора издания «Страна.юа» Светлана Крюкова решила объединить две главные темы выходных - Евровидение и пресс-конференцию президента Петра Порошенко.

А главред издания WAS провел аналогию с делом Pussy Riot.

Народный депутат Мустафа Найем считает, что Седюка за инцидент неразумно пока власть сама показывает народу пятую точку.

Ведущий Анатолий Анатолич возмутился, что пранкер показал задницу во время выступления Джамалы, а не в кабинете Гонтаревой, например.

Главный редактор издания «Петр и Мазепа» Виктор Трегубов назвал Седюка человеком, испорченным цивилизацией.

А журналист Игорь Бурдыга прогнозирует появление акций в поддержку Седюка.

