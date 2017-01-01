Как отпразднуют Новый год украинские знаменитости

Топ-запрос Google в преддверии новогодних праздников – «Как праздновать Новый год?». Все ломают голову над тем, что надеть, куда пойти, что подарить, год какой именно Собаки (по китайскому календарю) наступает, а также еще множество вопросов, которые можно продолжать задавать бесконечно.

По такому случаю мы решили спросить украинских знаменитостей, как они планируют праздновать Новый год.

Вадим Олейник, певец и музыкант

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“Хочется красиво встретить Новый 2018-й год и достойно провести старый. В кругу родных и близких, с бокалом шампанского, под оливье и мандарины. Успеть загадать желание, поцеловать любимую и поздравить маму с Днём рождения, так как мама родилась именно 1 января. Но судя по всему, Новый Год буду встречать на сцене, дарить людям тёплые и позитивные эмоции, что тоже немаловажно.”

Артем Пивоваров, певец, музыкант и автор песен

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“Лучше всего встречать Новый год, как и все традиционные праздники, в кругу семьи. Если у меня есть такая возможность, я всегда еду к родным, чтобы навестить и отметить ту или иную дату. Но, помимо родителей, моей семьей также являются те люди, которые окружают меня в моей музыкальной деятельности. Поэтому, как любой уважающий себя артист и человек, который предан своему делу на все 100%, я буду работать в Новый год, да и все зимнее праздники, пожалуй, тоже. Но после этого мы с компанией близких друзей собираемся полететь на чудесный остров Бали и хорошо провести там время. Но даже туда я возьму оборудование, чтобы писать музыку на острове под солнцем.”

Виталий Загоруйко, хореограф

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"Накануне Нового года я планирую, как и в течение всего года, провести время на своем любимом месте - на сцене. Я хочу зарядить зрителя, подарить им хорошее настроение в новый наступающий год. А после отправлюсь на встречу нового года в компанию близких и родных мне людей! С наступающими праздниками всех!"

Ричард Горн, хореограф и телеведущий

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"Раньше на Новый год всегда работал, предпочитал совмещать празднование с корпоративами и другими вечеринками. Но после того, как начались наши отношения с Соней (фэшн-фотограф Соня Плакидюк - "Телекритика") - Новый год встречаем вместе, в домашней атмосфере. Если говорить об оформлении и стилистике, то все приготовлено в лучших украинских традициях, как стол, так и сама праздничная атмосфера. Также в течение всего дня у нас день открытых дверей, могут приходить близкие друзья, кто на час, кто на два, а кто и на больше. В таком формате мы уже празднуем три года, с того момента, как начали жить с Соней вместе. Считаю, что Новый год - семейный праздник и встречать надо в кругу близких".

Регина Тодоренко, певица и телеведущая

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“Честно говоря, ещё несколько дней назад я не имела ни малейшего понятия о том, где буду встречать Новый год. Раньше я всегда встречала этот праздник на сцене, во время «кругосветки» - в Намибии. И я думала, что скорее всего празднование Нового года произойдет неожиданно, спонтанно, что вдруг я окажусь где-то в Нью-Йорке прямо посреди Times Square и вокруг будут незнакомые, но веселые люди, которые будут пить шампанское и радостно кричать друг другу «Happy New Year!». Но я поняла, как же давно я не встречала Новый год с родителями, с близкими друзьями, со своим молодым человеком. Мне очень хочется нарядить дома ёлку, на которую я обычно вешаю записочки со своими желаниями, приготовить знаменитый салат «Оливье», надеть самое красивое платье, взять, с собой все свои планы, мечты и цели, и шагнуть в 2018-й год. А уже 1 января я улечу в Лос-Анджелес, чтобы продолжить учебу в киноакадемии.”

Александр Химчук, фронтмен группы ESTRADARADA

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"Собираюсь встречать Новый год в Киеве. Планировать что и как - не буду. Это скучно. Я люблю экспромты. Всё будет решено точно 30 вечером или 31 утром. Стоит еще учитывать, какая будет погода. Если она будет располагать - буду с друзьями путешествовать по городу, а если нет, то придумаем что-то другое! Новый год покажет где и с кем его встречать".

Иван Марунич, фронтмен группы Nravitsa Planet

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“Где праздновать Новый год, вот уже несколько лет подряд я принимаю решение прямо 31 декабря. Спонтанность в этом вопросе мне импонирует. Когда нет завышенных ожиданий, то и праздник получается волшебным. Не смотря на это, уже получил несколько приглашений на киевские тусовки. Например, в киевском Телецентре на Мельникова, 42 будет концептуальная вечеринка в саму новогоднюю ночь, основанная на космической тематике. Знаю, что туда собираются многие украинские музыканты и медиаперсоны. Не смотря на космичность тусовки, Черновецкого вроде не будет. В общем, это один вариант. А второй – если мне удастся разузнать, где в самую волшебную ночь года будет выступать Олег Винник, то, конечно же, загляну и туда. Там, как и всегда, будет кино, Нино, вино и домино. С наступающим!”

Константин Боровский, хореограф, участник группы АГОНЬ

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"Прекрасный, манящий и обжигающе праздничный корпоратив нашей банды АГОНЬ отменился, потому что один очень известный артист решил подарить клиенту новогоднюю скидку - 2018%, и мы на него не сердимся, так как верим в чудеса. В виду сложившихся обстоятельств, я с удовольствием в кои-то веки проведу эти новогодние дни со своей женой и дочерью, которые не видели меня весь декабрь. Буду делать балерин в юбочках-снежинках, читать на ночь письма Рождественского Деда Толкиена, готовить вегетарианские «оливье» и «шубу», катать своих девчонок на каруселях и угощать сладостями на ярмарках, обнимать часто и горячо, делиться сокровенным и слушать их тайны и секреты. Черт, похоже на идеальный Новый Год. С праздниками!"

Андрей Шабанов, телеведущий

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“Как я собираюсь провести Новый год? В этом году это будет бомба, это будет что-то с чем-то. Я уже купил билеты в Одессу, сяду в самолет, лечу, приземляюсь, выхожу из аэропорта, потом небольшой перекус. В 23:30 приезжаю в концерт-холл Сады Победы, а там меня встречает группа Ляпис Трубецкой, Сергей Михалок и группа Дети Фиделя, где мы будем работать для самой прекрасной и родной одесской публики! Для них я подготовил всё самое лучшее: две своих шутки, больше у меня нет, пять конкурсов, больше у меня, опять-таки, нет и много алкоголя. Хочу спойлернуть - пусть в Год Собаки вы крепко вцепились в свои планы и чтобы вас окружали по-собачьи преданные друзья. Празднуйте!”

Монро, травести-дива, телеведущая

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"Новогоднюю ночь я проведу в Одессе на сцене, буду веселить и кружить в танцах народ. Уже подготовила пару эффектных нарядов и новые парфюмы. У меня традиция новый год встречать в новом аромате. Ну а потом два дня буду релаксировать на море. Дышать свежим воздухом и гулять вдоль прибоя".

Наталья Гарипова, стендап-комик, ведущая шоу "Вечер с Натальей Гариповой" на телеканале СТБ

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"Новый год я буду отмечать с друзьями. Мы делаем вечеринку «Ugly New Year», поэтому все будем в уродливых свитерах. Моя подруга взвыла, когда мы придумали эту идею, потому что со всех наших праздников нет ни одной нормальной фотографии. Предпоследняя наша вечеринка была в стиле «Бомжи и проститутки». Так что вы понимаете... Родителям мы просто говорим, что почему-то никто не взял фотоаппарат. Я купила настолько отвратительный свитер, что не очень понятно, что под него надевать. Надеюсь, этот принцип, в чем Новый год проведешь, так и будешь ходить весь год, не работает".

Феликс Шиндер, певец и музыкант, фронтмен группы “Феликс Шиндер и Деньги Вперед”

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"Планирую маму с сестрой наконец-то увидеть за одним столом. Отмечать с мандаринами, елками всякими приятными разговорами. Я давно так не делал. Потом поехать в какой-то ресторан на Таирова и петь с любимыми друзьями-музыкантами наши одесские песни, пока не начнётся Новый год, и потом тоже петь. Мы лучшая группа в Одессе, и лучше всех оторвёмся - в этом я не сомневаюсь, но все же оставлю место для импровизации.А планы на Новый год - покорять новые вершины, продолжать влюбляться и дарить себя. Подкачаться и научиться драться профессионально".

Филипп Коляденко, певец, музыкант, участник группы KADNAY

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