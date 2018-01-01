Как Боженька смолвил: DZIDZIO примерил роль Отца Небесного в новом видеоролике

«80 % мотоциклистов погибают от травмы головы, – отмечает Ольга Дробышева, глава ОО Traffic Challenge, который и запустил кампанию с социальными видеороликами. – Каждый человек, который едет на двухколесном транспортном средстве и не надевает шлем, подвергает себя большой опасности».

По данным Департамента патрульной полиции Украины, за первые пять месяцев 2018 года в Украине случилось 57 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 988 человек, еще сотни получили ранения. И хотя с прошлого года этот показатель снизился на десять процентов, число аварий на дорогах Украины все еще остается высоким.