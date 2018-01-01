Как Боженька смолвил: DZIDZIO примерил роль Отца Небесного в новом видеоролике

Социальные анимационные ролики всеукраинской кампании «Стривай!» появились на YouTube. В них известный украинский певец и актер фильмов, названных в его честь – DZIDZIO – примерил на себя (пусть и мультяшный, но все же) образ Бога. Ролики будут распространяться в кинотеатрах, на телевидении, интернет-ресурсах и в популярной сети заправок.
Пять видеороликов кампании «Стривай!» посвящены самым частым причинам дорожных аварий: превышению скорости, игнорированию ремней безопасности, вождению в нетрезвом виде, отсутствию шлемов у мотоциклистов и специальных сидений для детей в салонах автомобилей. Над озвучкой роликов потрудился эпатажный шоумен DZIDZIO. Ему досталась роль анимационного бога и незамысловатая песенка, состоящая из пары строк (видимо, чтобы лучше засесть в головах зрителей): «Не роби дурні (3 рази), я безсмертний, а ти – ні».
«80 % мотоциклистов погибают от травмы головы, – отмечает Ольга Дробышева, глава ОО Traffic Challenge, который и запустил кампанию с социальными видеороликами. – Каждый человек, который едет на двухколесном транспортном средстве и не надевает шлем, подвергает себя большой опасности».
По данным Департамента патрульной полиции Украины, за первые пять месяцев 2018 года в Украине случилось 57 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 988 человек, еще сотни получили ранения. И хотя с прошлого года этот показатель снизился на десять процентов, число аварий на дорогах Украины все еще остается высоким.