К Евровидению Film.ua представит проект, посвященный украинской культуре

Друзья, напоминаю вам, что с 30 апреля по 14 мая на Софийской площади в Киеве будет работать фан-зона Евровидения-2017. Более того, украинцы и гости со всего мира станут первыми, кто увидит премьеру цикла коротких атмосферных роликов проекта «НАСЛЕДИЕ» производства Film.ua.

В Украине пока не было премьеры всех роликов проекта. В 2016 году на официальном канале YouTube FILM.UA Group состоялись релизы только двух эпизодов – Ивано-Франковского и Черновицкого регионов.