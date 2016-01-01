К Евровидению Film.ua представит проект, посвященный украинской культуре

Друзья, напоминаю вам, что с 30 апреля по 14 мая на Софийской площади в Киеве будет работать фан-зона Евровидения-2017. Более того, украинцы и гости со всего мира станут первыми, кто увидит премьеру цикла коротких атмосферных роликов проекта «НАСЛЕДИЕ» производства Film.ua.
В Украине пока не было премьеры всех роликов проекта. В 2016 году на официальном канале YouTube FILM.UA Group состоялись релизы только двух эпизодов – Ивано-Франковского и Черновицкого регионов.
Видеоролики проекта «НАСЛЕДИЕ» (англ. Back to Basics) посвящены украинской культуре, традициям, народным обычаям. В части цикла «Национальный праздничный наряд» зрители увидят, как в XIX-ХХ веке выглядела украинка в зависимости от возраста, социального статуса и региона проживания. Для этого в каждом из коротких, но ярких эпизодов будет воспроизведен характерный для определенного региона этнический образ.
Этот проект стал первым диджитал-контентом производства Film.ua, представленным на платформе Amazon – крупнейшей в мире по обороту компании, продающей товары и услуги через интернет.
Проект создан при участии Украинского института истории моды. Национальные костюмы предоставлены из частных коллекций. Специально для этого проекта написана музыка, которую исполнили украинские фолк-музыканты.