Из-за секс-скандала карьера Луи Си Кея покатилась по наклонной

Создатели мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» прекратили работу с Луи Си Кеем, который озвучивал одного из персонажей. Разорвать сотрудничество с актером было решено после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.
Над сиквелом мультфильма работает компания Universal Pictures.
Кроме того, компания-прокатчик The Orchard отказалась распространять киноленту Си Кея «Я люблю тебя, папочка», режиссером и сценаристом которой выступил сам комик.
На фоне секс-скандала от сотрудничества с артистом также отказались компании HBO, Netflix, FX и TBS.