Из-за секс-скандала карьера Луи Си Кея покатилась по наклонной

Над сиквелом мультфильма работает компания Universal Pictures.

Кроме того, компания-прокатчик The Orchard отказалась распространять киноленту Си Кея «Я люблю тебя, папочка», режиссером и сценаристом которой выступил сам комик.

На фоне секс-скандала от сотрудничества с артистом также отказались компании HBO, Netflix, FX и TBS.