ТЕЛЕКРИТИКА

Из-за секс-скандала карьера Луи Си Кея покатилась по наклонной

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Создатели мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» прекратили работу с Луи Си Кеем, который озвучивал одного из персонажей. Разорвать сотрудничество с актером было решено после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.
Дуся

Комика Луи Си Кея обвинили в мастурбации перед женщинами

Над сиквелом мультфильма работает компания Universal Pictures.

Кроме того, компания-прокатчик The Orchard отказалась распространять киноленту Си Кея «Я люблю тебя, папочка», режиссером и сценаристом которой выступил сам комик.

На фоне секс-скандала от сотрудничества с артистом также отказались компании HBO, Netflix, FX и TBS.

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