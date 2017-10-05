ТЕЛЕКРИТИКА

Из-за неприличного фото британских молодоженов сотням пар придется менять свадебные планы

Дуся

Многим парам из разных стран, которые собирались обвенчаться на греческом острове Родос, теперь придется поменять свои планы. Дело в том, что митрополит Родосский Кирилл ввел запрет иностранцам венчаться в знаменитой часовне в заливе Святого Павла.

Причиной запрета послужила фотография, которую британские молодожены Карли и Мэттью Лунн (Carly and Matthew Lunn) опубликовали в Facebook. На снимке жених стоит со спущенными брюками на фоне часовни, а невеста сидит перед ним на коленях в свадебном платье, имитируя оральный секс.

Фото: Facebook.com

Карли и Мэттью Лунн

Фото: Facebook.com

По словам жителя Родоса, который проводит свадебные мероприятия в часовне, венчания у них были расписаны до 2021 года. Теперь другие пары, планировавшие обвенчаться на острове, вынуждены искать замену или вовсе переносить свадьбу.

«Из-за переноса торжества некоторые гости не приедут, потому что не смогут позволить себе новый авиабилет», – рассказала одна из расстроенных невест.

Следует отметить, что британцы, устроившие медвежью услугу молодым парам, не очень-то и раскаиваются.

«Мы не думаем, что сделали что-то неправильно», – считают Карли и Мэттью.

Напомню, ранее фотография голландских молодоженов, которые занимаются оральным сексом в день своего бракосочетания, стала вирусной.

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