Из-за неприличного фото британских молодоженов сотням пар придется менять свадебные планы

Многим парам из разных стран, которые собирались обвенчаться на греческом острове Родос, теперь придется поменять свои планы. Дело в том, что митрополит Родосский Кирилл ввел запрет иностранцам венчаться в знаменитой часовне в заливе Святого Павла.
Причиной запрета послужила фотография, которую британские молодожены Карли и Мэттью Лунн (Carly and Matthew Lunn) опубликовали в Facebook. На снимке жених стоит со спущенными брюками на фоне часовни, а невеста сидит перед ним на коленях в свадебном платье, имитируя оральный секс.
По словам жителя Родоса, который проводит свадебные мероприятия в часовне, венчания у них были расписаны до 2021 года. Теперь другие пары, планировавшие обвенчаться на острове, вынуждены искать замену или вовсе переносить свадьбу.
«Из-за переноса торжества некоторые гости не приедут, потому что не смогут позволить себе новый авиабилет», – рассказала одна из расстроенных невест.
Следует отметить, что британцы, устроившие медвежью услугу молодым парам, не очень-то и раскаиваются.
«Мы не думаем, что сделали что-то неправильно», – считают Карли и Мэттью.
Напомню, ранее фотография голландских молодоженов, которые занимаются оральным сексом в день своего бракосочетания, стала вирусной.