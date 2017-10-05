Из-за неприличного фото британских молодоженов сотням пар придется менять свадебные планы

По словам жителя Родоса, который проводит свадебные мероприятия в часовне, венчания у них были расписаны до 2021 года. Теперь другие пары, планировавшие обвенчаться на острове, вынуждены искать замену или вовсе переносить свадьбу.

«Из-за переноса торжества некоторые гости не приедут, потому что не смогут позволить себе новый авиабилет», – рассказала одна из расстроенных невест.

Следует отметить, что британцы, устроившие медвежью услугу молодым парам, не очень-то и раскаиваются.

«Мы не думаем, что сделали что-то неправильно», – считают Карли и Мэттью.

Напомню, ранее фотография голландских молодоженов, которые занимаются оральным сексом в день своего бракосочетания, стала вирусной.