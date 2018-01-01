Из-за болезни одного из участников Евровидения организаторы конкурса изменили правила

По решению ЕВС оргкомитет пошел на уступки ради другого участника Евровидения-2017.

Так, представитель Португалии Сальвадор Собрал не будет присутствовать на двух репетициях первого полуфинала конкурса по состоянию здоровья, сообщает TSN.UA.

Таким образом, впервые в истории конкурса организаторы позволили артисту не присутствовать на репетициях.

Дело в том, что Сальвадор имеет проблемы со здоровьем, поэтому он приедет в Киев 7 мая – на открытие музыкального первенства.

Репетиции начнутся уже с 20 апреля.