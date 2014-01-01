«Извините, я извиняюсь»: примеры раскаяния и отсутствия чувства вины украинских журналистов

Ошибки происходят постоянно, хотя, казалось бы, ничто в этом мире не постоянно – все течет, все меняется. Работа есть работа. В сферах медиа и журналистики точно так же происходят ошибки, как и везде, но кто-то умеет их признавать, а кто-то продолжает гнуть свою линию вопреки здравому смыслу.

Недавние судебные приключения главного поклонника Джамалы пранкстера Виталия Седюка, знаменитого в Украине исключительно своим голым задом, вдохновили на воспоминания о том, как и за что извинялись (или не извинялись) украинские журналисты.

«Циничная Гуменюк»

В марте 2017 года разгорелся скандал вокруг руководителя ГО «Громадське телебачення» Натальи Гуменюк, которая опубликовала на своей странице пост следующего содержания:

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Несмотря на то что публикация была доступна исключительно друзьям Натальи (которых у нее около 4000), скриншот поста утек в сеть (удивительно!). Он вызвал огромную волну возмущения и критики со стороны примерных родителей. Это сподвигло Наталью Горчинскую, исполнительного директора «Громадського», собрать редакционный совет для обсуждения сложившейся ситуации.

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Однако помимо заявления Горчинской в разрешении этой ситуации больше ничего не произошло. Прощения у мам, пап и сочувствующих никто не просил, результаты «комсомольского собрания» (по выражению журналиста Алексея Мустафина) также не были оглашены. Тактика «повоняют и забудут» работает как часы.

«Нервный Яневский»

Еще раньше, в 2014 году, коллективу «Громадського» пришлось извиняться за действия Даниила Яневского, который в интервью со старшим исследователем российского отделения Human Rights Watch Татьяной Локшиной резко оборвал разговор из-за отличной точки зрения на войну на Донбассе (смотреть с 2:40 минуты).

Ведущего на три месяца отстранили от работы, но сам Яневский решил вообще уволиться. Редакция «Громадського» принесла свои извинения слушателям и зрителям за несоответствие действий своего сотрудника установленным стандартам.

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«Ватная битва» на СТБ

Владимир Бородянский извинился перед впечатлительными пенсионерами за показ эпизода любимой передачи «Битва экстрасенсов», в котором приняли участие действующие и бывшие российские военные. Генеральный директор главного шоуобразующего канала страны СТБ и по совместительству руководитель медиагруппы StarLightMediaизвинился перед впечатлительными пенсионерами за показ эпизода любимой передачи «Битва экстрасенсов», в котором приняли участие действующие и бывшие российские военные.

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Извинения были подкреплены радикальными мерами – полным отказом от показа «Битвы экстрасенсов» и увольнением сотрудников, которые такое допустили. Извинялись ли уволенные перед телезрителями или самим Бородянским – неизвестно.

«Нетрезвый Кутепов»

Богдан Кутепов сначала стреляет, а потом задает вопросы. Журналист «Громадського ТБ» принес неуклюжие извинения своей коллеге по цеху, журналисту и ведущей ток-шоу Hard Talk Наталье Влащенко, за оскорбления, сделанные на пьяную голову.

Немного протрезвев, Кутепов удалил матерные комментарии и пришел на покаяние к общественности с постом следующего содержания:

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Нужно отдать должное – журналист умеет публично признавать свои ошибки, что свидетельствует о наличии совести (либо об отсутствии выхода).

«Недальновидный Лещенко»

То ли депутат, то ли журналист Сергей Лещенко ответил на обвинения Мирославы Гонгадзе извинением за то, что упрекнул ее в подыгрывании своим врагам- ̶а̶н̶т̶и̶коррупционерам. Мирослава Гонгадзе публично заявила, что ее семья не получила «ни одной гривни от проекта “Украинская правда”», в котором Лещенко был заместителем главного редактора. Такое заявление стало реакцией на покупку Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева за 7,5 миллиона гривен.

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Но вскоре Сергей Лещенко на своей странице в Facebook написал исполненный сожаления и раскаяния пост:

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«Обидчивый Притула»

Телеведущий Сергей Притула обиделся на Ивана Урганта за фразу: «Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Свою обиду он выместил в прямом эфире «Педан-Притула Шоу», показав Урганту неприличный жест. После этого он сразу же извинился, но вряд ли Ургант об этом вообще слышал.

«Герой Дроздов»

Остап Дроздов, отметившийся на днях тем, что выгнал из студии политического блогера Юрия Романенко за отказ разговаривать на украинском языке, написал очень серьезный пост. В своей публикации Дроздов четко указал, что для журналистики в первую очередь важен язык, на котором разговаривают приглашенные в студию гости, а не освещение проблем. Также из его поста стало ясно, что у канала ZIK, с которым сотрудничает Дроздов, нет лишних денег на то, чтобы нанять синхронного переводчика, и проще просто выгонять неугодных. Извинений не последовало ни перед Романенко, ни перед зрителями, которые смотрели эфир, зато обвинений русскоязычного населения в развязывании войны было более чем предостаточно.

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«Кровожадный Дурнев»

Отар Кушанашвили, Сергей Соседов, Татьяна Литвиненко и мать двоих детей певица Ольга Полякова изо всех сил взывали к совести Алексея Дурнева за то, что он пожелал певице смерти. Однако Дурнев оказался тверже металла и на уступки не пошел: слов своих назад не взял, слезинку не пустил и прощения не попросил. Остается ли желание Дурнева прежним – неизвестно.

«Ответственный Шарий»

А вот Анатолий Шарий решил взять на себя ответственность за всю страну и стать мостиком между Россией и Украиной. В своем видеоблоге он принес извинения стране-агрессору от лица Украины за то, что некоторые граждане позволили себе глумиться над катастрофой Ту-154 (смотреть с 3:55 минуты).

«Некрасивая Бандура»

Аллы Бандуры, в которой подробно расписали реакцию обычных пользователей соцсетей на ее фото. Благодаря этой публикации мы узнали, что каждый человек в душе не только эксперт-политолог, архитектор, музыкант, журналист, активист и успешный бизнесмен, но еще и эталон стиля и вкуса. Редакция Espresso TV извинилась за новостную публикацию о внешнем виде судьи Ровенской области, в которой подробно расписали реакцию обычных пользователей соцсетей на ее фото. Благодаря этой публикации мы узнали, что каждый человек в душе не только эксперт-политолог, архитектор, музыкант, журналист, активист и успешный бизнесмен, но еще и эталон стиля и вкуса.

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«Миллиардер Яценюк»

Олег Торгало оказался чересчур доверчивым. Узнав от американского друга, что Арсений Яценюк купил 24 виллы в США, он поспешил поделиться этой информацией со всеми.

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Но вскоре друг перестал отвечать на звонки, и Олегу Леонидовичу пришлось идти в комментарии к бывшему премьер-министру и писать там длинное-длинное письмо-извинение.

«Принц эпатажа»

Наконец нельзя обойти вниманием и недавние извинения бывшего журналиста «1+1» Виталия Седюка за акт эксгибиционизма в прямом эфире Евровидения. Суд приговорил безработного к штрафу в 500 необлагаемых минимумов. Седюк извинился перед Джамалой и пообещал найти работу, ведь ему уже 28, а за пранки никто не платит.