Известного холостяка заставят танцевать в новом сезоне «Танців з зірками»

Сегодня телеканал запустил хештег #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона легендарных «Танців з зірками» будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте.

Продюсер и финалист грузинской версии «Танцев со звездами» сообщил в своем Instagram, что появится в новом сезоне украинского проекта в качестве участника, и передал эстафету украинской телеведущей Марии Ефросининой.