Известного холостяка заставят танцевать в новом сезоне «Танців з зірками»

Продюсер и главный герой шоу «Холостяк» Иракли Макацария стал первым участником популярного танцевального проекта на «1+1».
Сегодня телеканал запустил хештег #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона легендарных «Танців з зірками» будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте.
Продюсер и финалист грузинской версии «Танцев со звездами» сообщил в своем Instagram, что появится в новом сезоне украинского проекта в качестве участника, и передал эстафету украинской телеведущей Марии Ефросининой.
Примет ли телеведущая вызов Иракли и увидят ли ее зрители «1+1» на танцевальном паркете, пока неизвестно.
Интересно, что в новом сезоне, по сравнению с прошлым годом, увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников (их будет 14).
По правилам проекта, профессиональные танцоры составят пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности.
Номера будут оценивать телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: певец MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена звездных участников и танцовщиков пока держатся в строгой тайне.
Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.
Премьера «Танців з зірками» намечена на осень.
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