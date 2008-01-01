Известного гонщика заставили извиняться за критику племянника, надевшего платье

Шквал критики был таким сильным, что Хэмилтону менее чем через сутки пришлось удалить скандальное видео и, конечно же, публично принести извинения.

«Вчера я играл с племянником и понял, что мои слова могут быть неправильно поняты, поэтому удалил сообщение, – написал Льюис. – Я не хотел никого обидеть и не делал этого. И я рад, что племянник может свободно выражать себя как хочет. Приношу самые искренние извинения, поскольку понимаю, что это неприемлемо для всех из-за маргинализации и стереотипы. Я всегда поддерживал и поддерживаю всех, кто живет как нравится, и надеюсь, что меня за этот проступок простят».

Льюис Хэмилтон становился чемпионом мира «Формулы-1» в 2008-м, 2014-м, 2015-м и 2017 годах. Он является самым богатым британским спортсменом. Состояние гонщика составляет 135 миллионов евро.

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