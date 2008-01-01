Известного гонщика заставили извиняться за критику племянника, надевшего платье

«Зачем ты надел платье принцессы? Мальчики не носят платья принцесс!» – отчитал чемпион мальчика.
Естественно, такая реакция гонщика на поступок племянника не могла не вызвать дискуссии. Пользователи в большинстве своем осудили Хэмилтона, пожелав чемпиону отправиться куда-нибудь, где платье ему не понадобится.
"Поверить не могу, что один из самых плохо одевающихся людей всей мировой истории посчитал возможным открыть свой грёбаный рот и прокомментировать чей-либо выбор одежды, - написал один из комментаторов в Twitter. - Посмотри на свой прикид для начала, кретин".
Шквал критики был таким сильным, что Хэмилтону менее чем через сутки пришлось удалить скандальное видео. И, конечно же, публично принести извинения.
«Вчера я играл с племянником, и понял, что мои слова могут быть неправильно поняты, поэтому удалил сообщение, - написал Хэмилтон. - Я не хотел никого обидеть, и не делал этого. И я рад, что племянник может свободно выражать себя как хочет. Приношу самые искренние извинения, поскольку понимаю, что это неприемлемо для всех из-за маргинализации и стереотипов. Я всегда поддерживал и поддерживаю всех, кто живет как нравится, и надеюсь, что меня за этот проступок простят».
Льюис Хэмилтон становился чемпионом мира «Формулы-1» в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах. Он являетсясамым богатым британским спортсменом. Состояние гонщика составляет 135 миллионов евро.
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