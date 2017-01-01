Известно имя хедлайнера гранд-финала Евровидения-2017

Друзья, 13 мая в прямом эфире финала Евровидения-2017 состоится мировая премьера от звезды международного масштаба. Начиная с 2015 года в гранд-финале выступают не только участники конкурса, но и мировая знаменитость, которая имеет возможность стать хедлайнером концерта и представить свой новый хит.

Так, почетную миссию предоставили первой победительнице Евровидения от Украины – певице Руслане.

Звезда представит свой новый сингл It's Magical. Сейчас известно, что трек записан на английском и украинском языках, однако обе версии объединяет еще и загадочная экзотическая речь.

На своей страничке в Facebook Руслана уже успела всех заинтриговать.