Известные украинки снялись в роли знаков зодиака для фешен-гороскопа

Любители гороскопов, налетайте! Известный фотограф Татьяна Кизеева вместе со стилистом Роксаной Чародеевой решили порадовать поклонников астрологии и создали необычный проект с украинскими звездами. Авторы сделали фешен-гороскоп, в котором известные украинки приняли участие в роли своих знаков Зодиака, сообщает lime.apostrophe.ua.

В фотопроекте можно увидеть актрису Лилию Ребрик, певицу Машу Собко, актрису и телеведущую Снежану Егорову и многих других медийных личностей. Украинки поделились своим жизненным кредо и признались, какие черты их знака зодиака помогают им по жизни.