Известные глянцевые издания отказались работать с фотографом Терри Ричардсоном

Журналы издательства Condé Nast, которое выпускает Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair и многие другие, отказались от работы с фотографом Терри Ричардсоном. Соответствующее распоряжение было подписано исполнительным вице-президентом компании Джеймсом Вулхаусом, сообщает The Daily Telegraph.

Причину такого решения в руководстве Condé Nast пока не уточнили, но предполагается, что отказ от сотрудничества с Ричардсоном связан с обвинениями фотографа в сексуальном насилии над несколькими моделями. Сам Терри эти обвинения всегда отвергал, утверждая: все, что происходило на съемочной площадке, было по обоюдному согласию.

Терри Ричардсон – известный фотограф, работавший со звездами музыки и кино, супермоделями, политиками, порнозвездами, транссексуалами. Он снимал рекламные кампании для Marc Jacobs, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Armani, Hugo Boss, сотрудничал с журналами Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Vice.