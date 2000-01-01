Известны дата и время прощания с Максимом Паперником

Сегодня, 21 февраля, в 11:00 в Покровском монастыре в Киеве будут прощаться с известным кинорежиссером и продюсером Максимом Паперником, сообщает TSN.UA.

Максим ушел из жизни в 47 лет. Он в течение нескольких лет боролся со смертельной болезнью.

Паперник оставил яркий след в украинском шоу-бизнесе. Каждая его работа была настоящим шедевром.

Максим Паперник родился в Киеве 17 апреля 1969 года в семье физиков. С шести лет занимался фигурным катанием и учился в музыкальной школе игре на фортепиано. В 14 лет пошел в театральную студию. Там он познакомился с тринадцатилетней Ирой Билык. С тех пор и началась их дружба.

Уже в начале 90-х Паперник стал сотрудничать с украинскими звездами шоу-бизнеса. Именно клип для Ирины Билык «А я пливу» принес Максиму бешеную популярность.